Stazione Termini di Roma, mostra della LILT “Nel Futuro da 100 anni”

Il prossimo 18 novembre sarà per la LILT- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori un giorno speciale: a partire da questa data mancheranno infatti esattamente 100 giorni al suo centenario, che scatterà il 25 febbraio 2022.

Un conto alla rovescia che la LILT intende celebrare, non solo simbolicamente, regalando ai cittadini una mostra itinerante, che toccherà diverse città italiane: l’esposizione, composta da dieci pannelli e un totem con il countdown, verrà infatti allestita dal 18 al 29 novembre, per la sua prima tappa, in Piazza dei Cinquecento di fronte alla Stazione Termini, nel cuore della capitale. Un racconto per immagini che ripercorre la lunga storia della LILT, tutti i suoi protagonisti, i riconoscimenti, la sua forte rete sul territorio e il costante impegno per sconfiggere il cancro.

Nel corso della cerimonia inaugurale, sarà il Presidente Nazionale della LILT Francesco Schittulli, ad avviare il totem countdown, che scandirà il tempo fino allo scoccare del 25 febbraio .“Questi cento anni sono motivo di grande orgoglio per noi, ma non rappresentano certo un punto di arrivo” ha detto Schittulli “ancora molto c’è da fare per vincere il cancro: i numeri di oggi, cresciuti ulteriormente a causa della pandemia Covid, devono metterci in allerta e ci sfidano a fare ancora di più. La prevenzione va garantita a tutti in maniera equa, dobbiamo ampliare la platea degli screening e continuare a diffondere l’importanza dei corretti stili di vita. Come LILT continueremo a lavorare perché il cancro possa divenire una malattia cronica e con la nostra rete di associazioni provinciali, ambulatori, punti di prevenzione e volontari su tutto il territorio nazionale saremo sempre quotidianamente al fianco di malati, caregiver, famigliari e cittadini”.