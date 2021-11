Sposarsi ai Caraibi non è mai stato così semplice

Che vogliate scambiarvi i voti a piedi nudi sulla sabbia o che preferiate dire “lo voglio” all’interno di una cappella in cima a una collina con vista su distese di cactus e il Mar dei Caraibi sullo sfondo, ad Aruba sarà facile iniziare una nuova vita piena d’amore e felicità, il mood contagioso che contraddistingue questa piccola Isola dei Caraibi.

Situata fuori dalla rotta degli uragani, Aruba è una delle destinazioni più romantiche dei Caraibi, gode di una temperatura media di 28 gradi tutto l’anno (anche ad agosto e settembre!) ed è comodamente raggiungibile via Amsterdam. Qui, wedding planner professionisti sapranno aiutarvi a organizzare la cerimonia e scegliere la vostra location del cuore con il sole caldo e il mare scintillante a fare da testimoni. E come se questo non bastasse, ecco 8 ragioni per convincervi a sognare in grande e organizzare il vostro matrimonio ai tropici!

1. Sposarsi ad Aruba è facile!

Sposarsi ad Aruba è molto facile dal punto di vista legale. È possibile svolgere cerimonie religiose o civili e poi richiedere il riconoscimento affinché il matrimonio sia valido anche in Italia. Per le cerimonie civili, la firma ufficiale viene svolta presso l’Historical City Hall, un grazioso edificio storico situato nella capitale Oranjestad, dopodiché gli sposi potranno realizzare la loro cerimonia da sogno sulla spiaggia o nel luogo che preferiscono. I numerosi wedding planner locali sapranno aiutare gli sposi nella preparazione dei documenti richiesti.

2. Tante opzioni di personalizzazione

È possibile creare il proprio giorno speciale esattamente come lo si è sempre sognato. Wedding planner professionisti, indipendenti o interni ai Resort, sapranno aiutarvi a personalizzare il vostro matrimonio da sogno in ogni dettaglio e senza stress: potrete scegliere l’allestimento che preferite sulla base dei vostri gusti e del budget a disposizione, da un semplice percorso a piedi nudi sulla sabbia verso un arco in legno affacciato sul mare a un banchetto con torta nuziale da gustare all’ombra di una palma.

3. Location da sogno

I numerosi resort di Aruba offrono meravigliose location per chi sceglie di sposarsi con vista mare. Per chi invece preferisse scovare il proprio angolo appartato, Aruba offre una serie di luoghi romantici da cartolina dove allestire il necessario per la cerimonia. Alcune idee? Ammirando le mille sfumature di blu in lontananza dalla storica Cappella Alto Vista, nell’incontaminato e selvaggio parco Arikok, di fianco ai famosi Fofoti, gli alberi simbolo di Aruba, oppure in cima alla collina Yamanota, il punto più alto dell’isola.

4. Tutti sono i benvenuti

L’isola è una delle destinazioni LGBTQ+ friendly più accoglienti dei Caraibi: tutte le coppie possono celebrare il loro amore ad Aruba. La comunità locale vanta con molto orgoglio più di 90 nazionalità diverse che convivono creando un vero e proprio melting pot culturale. Questo, unito a una storica predisposizione all’ospitalità e all’apertura verso il prossimo, fa sì che il popolo arubano abbia una visione cosmopolita del mondo e una mentalità aperta e progressista.

5. Più giorni di sole di qualsiasi altra isola dei Caraibi!

Aruba è situata fuori dalla rotta degli uragani. L’isola è costantemente baciata dal sole e viene rinfrescata dai venti alisei praticamente ogni giorno dell’anno. Le temperature variano tra i 26 e i 28 gradi tutto l’anno e il clima meraviglioso è uno dei tanti motivi per cui molti visitatori scelgono di tornare anno dopo anno sull’isola.

6. Sicurezza e semplici requisiti di ingresso

Aruba è una delle 6 destinazioni extra-UE scelte dal Governo Italiano per aprire i corridoi turistici, a conferma dell’alto livello di sicurezza di cui gode l’isola. Con l’Aruba Health & Happiness Program, già nel 2020 il Governo di Aruba ha prontamente redatto programmi e certificazioni volti ad innalzare gli standard di igiene e pulizia di tutta l’offerta turistica di Aruba, che significa che non solo i resort offrono ambienti puliti e protetti, ma anche i ristoranti, le attività e i negozi locali sapranno accogliere le coppie e i loro ospiti in totale sicurezza. Inoltre, i protocolli di ingresso richiesti dal Governo di Aruba attualmente in vigore sono molto semplici.

7. La possibilità di combinare matrimonio e viaggio di nozze!

Dopo aver celebrato il vostro giorno da sogno, godetevi il vostro primo viaggio da sposi! Innamoratevi ancora di più circondati dai nostri magici scenari, dai magnifici tramonti e dalle notti stellate. Una romantica crociera al tramonto, una cena sotto le stelle, un picnic in spiaggia o un massaggio di coppia con vista mare: questi sono solo alcuni dei romantici ricordi che vi porterete a casa dalla nostra incantevole isola…

8. Il rinnovo dei voti

Organizzando il vostro matrimonio in un paradiso caraibico avrete sempre un’ottima scusa per tornarci, e magari per rinnovare i vostri voti! Il rinnovo dei voti è un’usanza che sta molto a cuore alla One Happy Island che nel corso degli ultimi 3 anni ha invitato le coppie a partecipare alla più grande cerimonia di rinnovo dei voti dei Caraibi e rinnovando il loro amore su Eagle Beach. Ogni anno, le coppie provenienti da tutto il mondo partecipano a un’indimenticabile serata romantica a cui fa da sfondo musica dal vivo, un tramonto mozzafiato e una pluripremiata spiaggia tra le più belle al mondo.