Concluso il 13° Festival dello shopping globale dell’11.11

Si è appena concluso con successo il 13° Festival dello shopping globale dell’11.11 (“11.11”) di Alibaba Group, che ha generato 540,3 miliardi di RMB (84,54 miliardi di dollari) in GMV durante l’intero festival, durato 11 giorni.

Quest’anno al Global Shopping Festival dell’11.11 hanno partecipato un record di 290.000 marchi, di cui il 65% sono piccole e medie imprese o nuovi brand. Il successo è stato sensibile: ben 698 marchi hanno superato i 10 milioni di RMB in GMV questo 11.11, crescendo dall’1 milione di RMB registrato lo scorso anno, mentre 78 marchi hanno superato i 100 milioni di RMB dai precedenti 10 milioni di RMB in GMV.

“L’11.11 negli anni è diventata una delle ricorrenze più rilevanti del mondo e-commerce e retail, un importante palco virtuale per lo shopping più innovativo: quest’anno più 290.000 brand da tutto il mondo hanno interagito con un bacino di circa 900 milioni di consumatori attivi con eventi e lanci. L’evento si è anche arricchito di un focus ulteriore su sostenibilità e inclusività, due temi sempre più centrali, per rispondere e offrire uno shopping che sia divertente ma anche sostenibile”, ha commentato Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager Sud Europa di Alibaba Group. “Un grande successo, che ha portato oltre 84 miliardi di vendite complessive, registrando il 45% degli acquisti realizzati da giovani consumatori nati tra gli anni ’90 e ’00, molti dei quali residenti nelle zone rurali. Inoltre, abbiamo visto un’importante crescita nella richiesta di prodotti fashion e lusso in Cina, il cui mercato rappresenta da solo il 20% di quello globale [[1]]. Ciò ha assicurato un’ottima visibilità per i 200 marchi di lusso su Tmall Luxury Pavillion che hanno offerto più di 100 mila prodotti, tra cui moltissimi italiani come Prada, Zegna, Tod’s e Ferragamo. L’11.11 è stata l’occasione per i brand, tra cui centinaia di italiani, di lanciare e introdurre nuovi prodotti, ma anche il momento per interagire con una generazione di clienti curiosi, smart ed esigenti come quelli cinesi. Il continuo successo di categorie trainanti come quelle del lusso e moda, in cui si sono inseriti nuovi protagonisti come Max Mara, Pomellato e Canali, che per la prima volta hanno preso parte al Festival 11.11, ma anche dell’agroalimentare e del beauty & personal care – tra cui KIKO che ha registrato un’ottima performance – testimoniano come il Made in Italy sia ancora una volta ottimamente posizionato per cogliere la domanda di prodotti internazionali in Cina, anche grazie all’utilizzo di tecnologie digitali – da livestre