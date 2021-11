L’Umbria per conoscere la civiltà dei “Longobardi in Italia”

L’Umbria, fino al prossimo 6 marzo 2022, sarà una vetrina privilegiata per chi volesse avvicinarsi alla conoscenza della civiltà Longobarda. Saranno due infatti le esposizioni, a Campello sul Clitunno (Pg) e a Spoleto (Pg) che permetteranno di entrare in contatto con gli elementi della vita quotidiana della civiltà longobarda e con i sette monumenti architettonici Patrimonio UNESCO che si trovano in tutta Italia. Oltre alle due esposizioni inoltre, l’Umbria conta sul territorio, ben due dei sette siti che fanno parte, ormai da dieci anni, del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”.