AlUla (Arabia), 11 secoli di Patrimonio Unesco dentro un’oasi

L’antica città di AlUla, in Arabia Saudita come tappa di un itinerario in crociera. MSC Crociere lancia un nuovo trend. Situata in uno scenario desertico fra le montagne dell’Hijaz, meta di pellegrini, viaggiatori e coloni qui riuniti nel corso dei secoli. Circondata da un’antica oasi, la città di AlUla è dominata da una cittadella risalente al X secolo, luogo di un altro tempo caratterizzato da circa 900 abitazioni in mattone e da un intricato e suggestivo reticolo di vicoli e piazze.

Una meta esclusiva situata a 1.100 km da Riyadh nel nord-ovest del paese, AlUla è un luogo incantato dallo straordinario patrimonio naturale. La vasta area (oltre 22.000 km²), comprende una lussureggiante valle, imponenti montagne di arenaria e antichi siti ereditati da un passato risalente a migliaia di anni fa.

Il sito più noto e riconosciuto di AlUla è Hegra, il primo luogo arabo nominato patrimonio mondiale dell’UNESCO. Hegra era la principale città meridionale del regno nabateo, ospita circa 100 millenarie tombe ben conservate, con elaborate facciate tagliate in affioramenti di arenaria. Secondo i più recenti studi Hegra era l’avamposto più meridionale dei romani dopo aver conquistato i Nabatei nel 106 d.C.

Oltre a Hegra, AlUla è composta da una ricca serie di affascinanti siti storici e archeologici come: il centro storico circondato da un’antica oasi, Dadan, considerata come una delle città più sviluppate del primo millennio a.C.; migliaia di antichi siti di arte rupestre e la stazione ferroviarie di Hijaz.

Questo posto meraviglioso è una delle mete raggiungibili in escursione dal porto saudita di Yanbu, nel corso degli itinerari invernali di MSC Bellissima, in partenza e arrivo da Gedda, in Arabia Saudita. Proprio oggi MSC Crociere, compagnia leader in Europa e nel Golfo, ha comunicato un cambio dell’itinerario con al centro Al Ula. La nuova proposta prevede 7 notti a bordo con tappa nei porti sauditi di King Abdullah Economic City (KAEC) e Yanbu, per poi proseguire verso Aqaba in Giordania prima di tornare a Gedda. Grazie a questa offerta aggiornata, gli ospiti avranno anche la possibilità sostare un’intera notte a Yanbu in modo da avere tutto il tempo di andare e tornare da AlUla.