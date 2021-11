Consigli pratici per gestire la quotidianità con la ripresa della scuola

Il rientro a scuola: come sta andando? è la domanda che CBM Italia Onlus si pone in questo periodo in cui, dopo il tanto atteso rientro a scuola per tutti gli studenti con il pensiero lontano della DAD, cominciano a manifestarsi le prime difficoltà pratiche della ripresa, unite a situazioni insolite di ansia e stress.

CBM Italia opera da oltre 110 anni nella prevenzione e cura della cecità e della disabilità evitabile e nell’inclusione delle persone con disabilità nel Sud del mondo e in Italia, e da diverso tempo si impegna in particolare per favorire l’inclusione. Per questo ha ideato e organizzato un webinar dal titolo “Riprendersi dalla ripresa. Breve guida per affrontare il rientro a scuola e non solo” dedicato agli insegnanti e agli educatori ma anche a tutti i genitori che desiderano comprendere più a fondo quanto le restrizioni sociali abbiano stravolto gli equilibri familiari e scolastici di bambini e ragazzi, cogliendo così le opportunità e non solo le difficoltà di questo nuovo inizio.

Appuntamento dunque martedì 9 novembre alle ore 16.30 sulla pagina Facebook di CBM Italia per una diretta di mezz’ora insieme allo psicologo e psicoterapeuta Simone Scerri per far luce sui problemi e acquisire strumenti pratici per affrontare la nuova ripresa e gestire la quotidianità, puntando a raggiungere quel benessere degli adulti che è fondamentale per il benessere dei bambini.

Gli inaspettati e ripetuti periodi di lockdown degli ultimi due anni hanno infatti costretto ognuno di noi a modificare la propria routine vivendo in maniera diversa sia gli spazi fisici sia le relazioni sociali, con un conseguente consumo importante di risorse personali. Ora, nella fase di ripresa, siamo chiamati ad adattarci a un nuovo cambio di passo, scontrandoci con una realtà che ci richiede più attenzioni di prima. In questo contesto gli adulti – insegnanti, educatori e genitori – possono aiutare i più piccoli – alunni e figli – a gestire con maggiore serenità la quotidianità accettando le nuove emozioni che stanno sperimentando, con la consapevolezza degli strumenti che hanno a disposizione.

L’incontro “Riprendersi dalla ripresa. Breve guida per affrontare il rientro a scuola e non solo” dà il via a un ciclo di 3 appuntamenti tematici online, che proseguiranno nei primi mesi del 2022, dove sono protagonisti l’educazione, l’inclusione, la disabilità e i diritti dei più piccoli.

“Da anni siamo attenti ai temi dell’inclusione e della solidarietà pensati per i bambini” afferma Massimo Maggio, direttore di CBM Italia Onlus. “Ancora oggi le restrizioni per fronteggiare il virus non ci permettono di organizzare in totale serenità incontri in presenza, ma non ci perdiamo d’animo e continuiamo a dialogare con i genitori e gli insegnanti, mettendo a disposizione le nostre competenze e la rete competente di professionisti nel campo dell’educazione e dello sviluppo dei più piccoli che nel tempo abbiamo consolidato”.

È dal 2014 infatti che CBM Italia promuove nelle scuole dell’infanzia e primarie il progetto didattico “Apriamo gli occhi!” per sensibilizzare i bambini dai 3 ai 10 anni alla cultura dell’inclusione e della solidarietà, attraverso attività, giochi e racconti sulle storie di difficoltà e di speranza di bambini con disabilità, loro coetanei, che vivono in Africa, Asia e America Latina. In questi 7 anni il progetto ha coinvolto 60mila bambini e 5mila insegnanti.

Per partecipare al webinar “Riprendersi dalla ripresa. Breve guida per affrontare il rientro a scuola e non solo”, collegarsi martedì 9 novembre alle ore 16.30 a facebook.com/cbmitaliaonlus/