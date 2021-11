Borse sotto gli occhi: perché e come curarle

Mancanza di sonno, cibi troppo salati, invecchiamento e stress. Sono queste le cause delle borse sotto gli occhi, un problema che accomuna proprio tutti. In sostanza, cosa sono le borse sotto agli occhi e quali sono i metodi per prevenirle?

Roshni Patel, membro del Collegio degli optometristi del Regno Unito, ci spiega la scienza dietro questo inestetismo, le cause e alcuni suggerimenti per ridurlo.

Borse sotto gli occhi: cosa sono?

Le borse sotto gli occhi sono di solito associate a mancanza di sonno. Si manifestano come un leggero gonfiore nella zona della palpebra inferiore, principalmente dovuto a un accumulo di liquidi. Ma niente paura: si tratta di un problema essenzialmente cosmetico, più che di una condizione medica grave.

Borse sotto gli occhi: le cause

Le borse sotto gli occhi possono avere svariate cause, ma quella più conosciuta è la carenza di sonno.

Anche l’invecchiamento gioca un ruolo importante. Con l’età, i tessuti intorno agli occhi diventano sempre più deboli e il grasso si riversa nella palpebra inferiore, dandole un aspetto più gonfio. Lo spazio lasciato vuoto si riempie quindi di liquidi, accentuando ancora di più il gonfiore.

Esistono però molti altri motivi che causano questo inestetismo, tra cui:

ritenzione idrica (spesso si verifica dopo aver mangiato cibi salati, responsabili dell’accumulo di liquidi);

allergie;

fumo;

condizione ereditaria;

esposizione al sole;

eczema.

Condizioni mediche legate alle borse sotto gli occhi

Di solito, le borse sotto gli occhi non sono nulla di cui preoccuparsi. Come abbiamo visto, le cause sono spesso la carenza di sonno o altri fattori momentanei.

Tuttavia, in rari casi possono essere sintomo di problemi alla tiroide o ai reni, oppure di insufficienza surrenalica. A causarle possono essere anche alcuni farmaci, in particolare gli stimolanti, o l’uso a lungo termine di antidolorifici che provocano affaticamento surrenale.

Consulta il tuo optometrista se il gonfiore sotto gli occhi persiste nel tempo, oppure se ti causa dolore o fastidio.

Borse sotto gli occhi e lenti a contatto

Come abbiamo detto, le borse sotto gli occhi sono di solito un problema cosmetico, e solo raramente indicano una condizione medica grave. A meno che il gonfiore non sia accompagnato anche da dolore, puoi tranquillamente indossare lenti a contatto.

Se però ti danno fastidio una volta indossate, o se non si posizionano in maniera confortevole, toglile il prima possibile.

Borse sotto gli occhi: come eliminarle

Se le borse sono causate da fattori temporanei, passeranno da sole in breve tempo. Se invece sono il risultato dell’invecchiamento – e quindi dell’indebolimento muscolare – sono praticamente inevitabili.

Esistono però alcuni rimedi per risolvere le cause più comuni e ridurre il problema. Per il gonfiore persistente, puoi anche ricorrere alla chirurgia estetica.

L’optometrista Roshni Patel ci suggerisce dei rimedi casalinghi alla portata di tutti.

Dormi più a lungo e senza interruzioni: la carenza di riposo è la causa più comune delle borse. La soluzione è migliorare la qualità del sonno e andare a letto a orari regolari. In questo modo ne beneficerà anche il tuo stile di vita in generale.

Prendi gli antistaminici: sono farmaci che riducono gli effetti delle allergie, tra cui il gonfiore agli occhi.

Riduci lo stress: l’affaticamento e la tensione causano insonnia e altri disturbi legati al sonno, responsabili del gonfiore sotto gli occhi. Fai esercizio fisico e mantieni uno stile di vita sano per salvaguardare sia la salute fisica che mentale.

Diminuisci il consumo di sale e assumi più ferro: il sale è responsabile della ritenzione idrica, per cui va evitato il più possibile. I cibi ricchi di ferro, invece, non solo combattono l’anemia, ma evitano anche la comparsa delle occhiaie aumentando l’apporto di ossigeno nei tessuti.

Struccati prima di andare a dormire: è importante lavarsi sempre la faccia e rimuovere il make up, che durante la notte potrebbe irritare la zona degli occhi causando infiammazioni, gonfiori e rossori.

Applica compresse fredde e caffeina: sono due rimedi che riducono il problema e migliorano l’aspetto estetico delle palpebre. Lascia raffreddare due bustine di tè verde appena usate nel frigorifero, sdraiati e poi appoggiale sotto gli occhi per ridurre il gonfiore.

Diminuisci o elimina il consumo di alcol: cocktail e vino provocano disidratazione, che a sua volta è responsabile di occhiaie e borse.

Usa sempre una crema con filtri solari: l’esposizione al sole può accelerare gli effetti dell’invecchiamento, indebolire i tessuti e far apparire le borse. Metti sempre la crema solare per proteggerti dai raggi UV.

Usa una crema al retinolo ogni giorno: la vitamina A o retinolo è un ingrediente cosmetico usato per contrastare acne, invecchiamento, psoriasi e anche alcuni tipi di cancro. Serve anche a ridurre le borse sotto gli occhi perché stimola la produzione di collagene. Puoi trovarla in vendita in forma liquida o in gel.

Non dimenticare l’idratazione: per evitare le borse, è importante mantenere alti i livelli di idratazione. Secondo gli esperti, le donne dovrebbero bere circa due litri di liquidi al giorno, mentre gli uomini tre.