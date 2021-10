Più di 200 marchi di lusso parteciperanno all’11.11 Shopping Festival di Alibaba

Più di 200 marchi di lusso parteciperanno all’11.11 Global Shopping Festival di Alibaba questo novembre, tra cui Hermes e Saint Laurent che si uniscono all’evento per la prima volta. I brand si stanno impegnando nel portare l’esperienza online-to-offline ad un livello ancora superiore offrendo esperienze sempre più immersive e coinvolgenti per i consumatori cinesi, che si aspettano esperienze di acquisto senza soluzione di continuità e un’assistenza clienti altamente personalizzata.

Quest’anno marchi come Burberry, Balmain, Longines, Coach, La Perla ed Emporio Armani hanno collaborato con Tmall Luxury Pavilion per realizzare la loro prima galleria d’arte digitale fruibile nel metaverso. Il produttore di orologi svizzero Chopard sta usando la funzione di shopping 3D di Tmall Luxury Pavilion per creare un negozio virtuale che sia la copia di una delle sue boutique. Gucci, Vacheron Constantin e Maison Margiela hanno tutti recentemente collaborato con Tmall Luxury Pavilion per espandere i servizi tradizionalmente offerti solo nei negozi fisici, come i benefit dedicati ai soci, il confronto con i venditori e i servizi post-vendita.

“I consumatori non concepiscono più una possibile differenza tra l’esperienza di acquisto fisica e digitale. Dai brand richiedono un’esperienza coerente e unificata, che stiano facendo shopping online o offline”, ha dichiarato Janet Wang, Head of Luxury Division in Alibaba Group.