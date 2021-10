Aprica annuncia l’apertura della stagione invernale 2021-2022!

La località di Aprica è pronta ad accogliere gli amanti della neve e annuncia per sabato 4 dicembre l’apertura della stagione invernale 2021-2022 in tutta sicurezza.

Col suo clima sempre mite che garantisce inverni lunghi e la neve assicurata da dicembre ad aprile, la località montana nel cuore della Valtellina, è il luogo ideale per gli appassionati della stagione invernale, della natura e dello sport, che desiderano trascorrere qualche giorno all’insegna del divertimento e del relax, immersi in aree naturalistiche incontaminate e paesaggi di montagna incantevoli.

E quest’inverno Aprica riserva una montagna di offerte imperdibili per la stagione invernale 2021-2022: dallo skipass a prezzo ridotto, alla scontistica per i piccoli sciatori, fino alla possibilità di sciare al crepuscolo del sole sulla mitica Superpanoramica del Baradello. Ce n’è per tutti i gusti!