È importate sostenere le nostre realtà locali

Think Thank eroiNORMALI promuove la prima giornata nazionale della prossimità locale. Dopo il grande successo della campagna di sensibilizzazione natalizia “Think LocaL” e grazie al supporto e alla partecipazione di numerose ed importanti associazioni nazionali di categoria, eroiNORMALI il prossimo 23 ottobre dedica un’intera giornata alla sensibilizzazione dell’importanza della condivisione basata sulla vicinanza territoriale che, se messa in rete, crea immediatamente valore.

Dalla bottega storica al sito culturale, dal prodotto tipico alla locale associazione di volontariato: pensare Think LocaL significa connettersi con tutte le realtà del proprio quartiere, vivere la cultura di prossimità senza darla per scontata, valorizzare e rilanciare l’economia limitrofa, donare una parte del proprio tempo alla comunità, adottare la logica di prossimità per una sostenibilità ambientale percorribile.

Grazie alla digitalizzazione dell’iniziativa sarà possibile entrare a far parte di una rete virtuale che crea sinergia e rende immediata la consapevolezza di quanto di meraviglioso circonda la nostra quotidianità.

Pepper, un robot umanoide, farà da trait d’union in questa esperienza phigital, dove fisico e digitale si fondono per creare valore. “Erroneamente abbiamo inteso l’utilizzo del digitale al fine di creare un mondo parallelo, attratti dal fascino della non distanza, del contatto infinto – spiega Massimiliano Molese, ideatore e fondatore di eroiNORMALI – perdendo il significato originario di qualsiasi innovazione tecnologica: abilitare un processo per renderlo più semplice, fruibile, immediato. Ecco questo è il nostro messaggio: vivere consapevolmente di prossimità locale utilizzando il digitale come mezzo abilitante per semplificare l’accesso al valore che ci circonda: il nostro quartiere, la nostra città”.

Molti testimonial si stanno rendendo disponibili spontaneamente a partecipare alla campagna, coinvolgendo il loro pubblico attraverso un semplice messaggio:

“È importate oggi sostenere le nostre realtà locali.

23 ottobre 2021: prima giornata nazionale della prossimità locale.

Io ci sarò, think local anche tu?”

Ciascuno di noi, simbolo del proprio territorio e voce della propria realtà locale, può partecipare alla campagna, registrando il proprio video messaggio e condividendolo su Instagram con l’hashtag #thinklocalday.