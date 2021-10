MAE: presentazione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo

Il 14 ottobre alle ore 10 si terrà al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale l’evento di presentazione della XXI edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. La rassegna, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, celebra ogni anno la lingua e la creatività italiane nel mondo.

L’iniziativa, nata nel 2001 in collaborazione con l’Accademia della Crusca, è realizzata nella terza settimana di ottobre dalla Rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura, con il sostegno del MiC, del MUR, del Governo svizzero e dei principali partner della promozione linguistica.

La XXI edizione, in programma dal 18 al 24 ottobre, avrà come tema “Dante, l’italiano”. Nella ricorrenza del 700esimo anniversario della scomparsa del Sommo Poeta, la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo si pone sia come ideale conclusione del programma di celebrazioni, “Dante 700 nel mondo”, promosso dalla Rete degli Uffici all’estero nei cinque continenti, sia come preludio agli Stati Generali della Lingua e della Creatività Italiane, in programma il 29 novembre.

In linea con la rinnovata strategia di promozione integrata della Farnesina, l’evento, moderato dalla giornalista Serena Bortone, vedrà la partecipazione della Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni, della Direttrice Centrale per la promozione del Sistema Paese, Cecilia Piccioni, e di importanti attori del Sistema Paese che hanno contribuito, nei diversi ambiti di attività, a far rivivere e interpretare l’opera di Dante nel mondo contemporaneo, utilizzandone i contenuti: da ENI alla Fondazione Alda Fendi – Esperimenti; dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC a Giunti Editore – Divisione Disney.

L’appuntamento in streaming è per giovedì 14 ottobre alle ore 10 sui canali ufficiali della Farnesina.