Rimini, Ecomondo: presente anche Officina della Ghiaia

Officina della Ghiaia, che coordina tutte le realtà che si sono progressivamente aggregate intorno a Cava di Trezzano, partecipa alla XXIV edizione di Ecomondo, la manifestazione fieristica di riferimento in Europa per l’innovazione tecnologica e industriale nella green and circular economy, che avrà luogo dal 26 al 29 ottobre a Rimini con oltre mille espositori di tutto il mondo.

Questa partecipazione sottolinea l’importante ruolo assunto da Officina della Ghiaia dal punto di vista della salvaguardia dell’ambiente, sia per le attività svolte (bonifiche, urbanizzazioni, demolizioni, recupero e riutilizzo materiali inerti, edilizia), sia per le modalità con cui opera (rispetto dell’ambiente, attenzione alla sicurezza sul lavoro, tutela del territorio).

“Partecipiamo a Ecomondo, spiega Marco Lavatelli, amministratore delegato di Officina della Ghiaia, per presentare la nostra attività, formata da un insieme di aziende complementari, unite per garantire la massima efficienza nei lavori e nel servizio. Intendiamo quindi creare e consolidare rapporti professionali per sviluppare ulteriormente la nostra rete di contatti, diffondendo e promuovendo la nostra filosofia e il nostro modus operandi”.