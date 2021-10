Giornata Mondiale degli Animali a Pescara

In occasione della Giornata Mondiale degli Animali, domenica 3 ottobre 2021, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 a Pescara in piazza Sacro Cuore verrà rinnovata la tradizionale benedizione degli animali e si svolgerà la sfilata di Miss & Mister Dog in occasione della Festa di san Francesco.

La giornata è promossa dal Comune di Pescara, Assessorato alla Tutela del Mondo Animale e dalle associazioni Dog Village di Montesilvano e Animalisti Volontari di Pescara.

Si inizierà alle ore 16:00 con le iscrizioni gratuite di tutti i cari amici a quattro zampe per poi proseguire con la sfilata di “Miss & Mister Dog”.

Al termine le premiazioni della gara con consegna di gadget per tutti gli i partecipanti. A seguire la benedizione di tutti gli animali di affezione presenti da parte di Don Alfonso, parroco della chiesa di S. Antonio.

A presenziare l’iniziativa saranno il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore Nicoletta Di Nisio e, per le associazioni, Carmelita Bellini e Maria Luisa D’Olimpio.

La sfilata sarà dedicata al ricordo di Romeo, il cane simbolo di Pescara, scomparso nel 2005, e che grazie alle iniziative nate su Romeo è stata poi promossa la legge regionale sulla rimessa sul territorio dei randagi

“Il #WAD, Giornata Mondiale degli Animali, è un evento sentito non solo in Italia – ha dichiarato l’assessore Nicoletta Di Nisio – ma promosso in tutto il mondo. Vogliamo, con questa giornata, sottolineare soprattutto l’importanza di un approccio consapevole all’adozione di qualsiasi animale domestico. Voglio ricordare come il prendersi in casa un animale domestico è un impegno per la vita che non dovrebbe essere preso alla leggera. Consiglio ed invito chi ha questo desiderio, di farlo adottando uno dei tantissimi animali che, purtroppo, non hanno ancora una casa e sono ospitati nei canili. Adottare in maniera responsabile un animale significa prendersene cura per sempre, sia quando l’animale sta bene che quando si ammala. Sarebbe importante, proprio in occasione del 4 ottobre, ricordare le parole di San Francesco: Laudato sie, mì Signore cum tucte le Tue creature, tutte le creature appunto, anche gli animali, che San Francesco chiamava “i nostri fratelli più piccoli.”