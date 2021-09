Opera (MI): all’Abbazia di Mirasole musica, laboratori e stand gastronomici

Musica, giochi, attività per grandi e piccoli, buon cibo e tanta voglia di stare finalmente insieme: sono gli ingredienti della festa “Il futuro al centro” in programma da venerdì 1 a domenica 3 ottobre all’Abbazia di Mirasole (Strada Consortile Mirasole 7, Opera), frutto della nuova sinergia tra Fondazione Corti – onlus che sostiene il Lacor Hospital, un grande ospedale a Gulu, in Uganda, nel cuore dell’Africa Equatoriale – e Progetto Mirasole Impresa Sociale – realtà che crea e favorisce attività di inclusione e inserimento di persone fragili – che condividono, come dicono all’unisono, “la volontà di ritrovarsi, sorridersi, scambiarsi pensieri, godere del buon cibo, ascoltare buona musica, immersi nella cornice incantevole e solidale dell’Abbazia”.

Il programma della tre giorni inizia venerdì 1° ottobre alle ore 18 con la sfilata di moda “Donne per le donne” della stilista ugandese Prisca Ojok Auma, che vestirà dei suoi coloratissimi abiti alcuni studenti del territorio che saranno modelli per una sera. Presente anche l’ambasciatrice ugandese Elizabeth Paula Napeyok.

Dalle 19 al via l’appuntamento “Questa sera a cena con il pizzaiolo” (con la pizza proposta da Spontini) e alle 20.30 concerto swing con il gruppo musicale “La classe degli asini”.

Tante proposte per adulti e bambini sabato 2 ottobre: dalle sessioni di Atha Yoga alle esibizioni di karatè, le attività cinofile insieme a educatori esperti, le visite guidate dell’Abbazia. Alle 16.30 musica folk con la Balcon Band, mentre la sera sarà protagonista il coro gospel tutto al femminile The Good News Female Gospel Choir.

Per i buongustai c’è la degustazione di salumi (offerti dall’azienda Citterio) e poi, con il favore della notte, l’associazione AstroMirasole guiderà il pubblico all’osservazione delle stelle.

Domenica 3 ottobre l’apertura delle porte dell’Abbazia è prevista alle ore 10.30 con numerose proposte, tra cui lo yoga per tutte le età, il percorso di fitwalking, il Super Jump sul trampolino elastico, l’esibizione delle tecniche di autodifesa. Non mancheranno le proposte per i bambini: truccabimbi, giocoleria e il villaggio dei pompieri Pompieropoli.

Polenta e salamelle sono assicurate per il pranzo, affidato alla cura degli alpini di Bormio.

Completano il programma la mostra di auto d’epoca e la lotteria a cui tutti sono invitati a partecipare: il primo premio in palio è una sauna in legno di nocciolo realizzato dagli alpini.

L’ingresso all’Abbazia è gratuito; per la partecipazione ad alcuni laboratori e per la consumazione agli stand gastronomici è richiesta una piccola donazione. Tutto il ricavato sosterrà le attività del Lacor Hospital di Fondazione Corti e quelle di Progetto Mirasole Impresa Sociale, in particolare Cuore Visconteo, programma di contrasto alle vecchie e nuove povertà sul territorio promosso dalla Fondazione di Comunità Milano Onlus.