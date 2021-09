Concorso: condividere le proprie idee per un mondo migliore

Taiwan Excellence lancia l’iniziativa benefica “Sharing is Caring, Taiwan Excellence” dove i cittadini di tutto il mondo sono chiamati a proporre idee creative per trasformare il mondo in un posto migliore. I temi attorno a cui ruota il contest sono l’interesse sociale e la protezione dell’ambiente, oltre all’area di governance aziendale, ambientale e sociale.

Taiwan Excellence è il premio istituito dal Bureau of Foreign Trade (Ministry of Economic Affairs of Taiwan) di cui TAITRA, la principale organizzazione non-profit per la promozione del commercio estero di Taiwan, è partner esecutivo. Taiwan Excellence nasce con l’intento di assegnare ogni anno un riconoscimento ai prodotti che più rappresentano l’eccellenza di Taiwan in termini di innovazione e valore aggiunto.

“Sharing is Caring” è la prima iniziativa benefica su scala mondiale organizzata da Taiwan Excellence con l’obiettivo di invitare i cittadini di tutto il mondo a ideare iniziative creative e innovative a supporto dell’ambiente e della società a patto che prevedano l’utilizzo dei prodotti che hanno ricevuto il riconoscimento Taiwan Excellence. Questa iniziativa vuole fare emergere quanto per le aziende taiwanesi e per Taiwan Excellence siano importanti i temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale, oltre a mostrare una partecipazione attiva.

Taiwan Excellence selezionerà le tre migliori proposte che riceveranno un bonus di 10.000 USD e un contributo di 150.000 USD per realizzare i progetti vincenti. Chiunque è invitato a promuovere e condividere attivamente le proprie proposte caricandole sul sito ufficiale dell’iniziativa https://share-care.taiwanexcellence.org entro il 31 ottobre 2021.

La campagna “Sharing is Caring, Taiwan Excellence” nasce sulla scia di una sempre più crescente attenzione alle tematiche ecosostenibili e di interesse sociale e che hanno generato grande impatto a livello mondiale. Basti pensare alla nota attivista svedese Greta Thunberg, che si batte per il cambiamento climatico sin dalla tenera età: Greta ha diffuso e ampliato la sua idea partendo da un bando promosso da un giornale locale. Un altro esempio è Ms. Chen Shu-chu di Taiwan che ha contribuito al welfare pubblico: grazie al ricavato delle vendite del suo negozio di ortofrutta ha aiutato a costruire scuole e biblioteche fornendo prontamente un aiuto alla comunità in difficoltà.

La filosofia che le due donne condividono è ‘fare del proprio meglio per cambiare la società e rendere il mondo un posto migliore’ e l’iniziativa di Taiwan Excellence nasce con l’idea che in ogni angolo del globo ci siano persone che hanno a cuore il benessere sociale tanto quanto loro. Con “Sharing is Caring” si vuole dare vita a una community globale che faccia proprio il concetto di ‘un’idea condivisa per un bene duraturo’.

Il contest è sponsorizzato da 29 aziende insignite dell’onorificenza Taiwan Excellence. Tra queste si contano numerose società quotate di Taiwan a fianco di molte piccole e medie imprese attive nel campo sanitario, dell’automazione industriale, del metallurgico, dei trasporti, dell’ICT, dello sport e degli elettrodomestici. Le aziende taiwanesi, mostrando il proprio impegno per la governance aziendale, ambientale e sociale, hanno accettato con entusiasmo di sponsorizzare questa iniziativa.