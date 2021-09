Al via l’Umbria Crossing Outdoor Festival

L’Umbria è la terra dei borghi medievali, dei castelli, delle rocche, ma anche di boschi, strade sterrate, uliveti, da scoprire a piedi, in bicicletta, correndo o con facili passeggiate.

Nel mese di settembre l’Umbria è diventata il distretto delle esperienze en plein air, con attività e percorsi stabili ed accessibili, a piedi o in bicicletta, a famiglie con bambini e ragazzi, a ciclisti in mountain bike, a chi è in cerca di esperienze agonistiche, ma anche a coloro che molto più semplicemente hanno deciso di scoprire la ricchezza di questa regione passeggiando in bicicletta o a piedi, soffermandosi ad ammirare panorami, degustando un calice di vino e gli altri prodotti locali direttamente nei luoghi di produzione. A chiudere questo mese dedicato all’outdoor, l’Umbria Crossing Outdoor Festival di Bettona (Pg) che si terrà dal 24 al 26 settembre 2021.

L’Umbria Crossing Outdoor Festival è un grande evento sportivo che combina trail running, mountain bike e trekking e che interesserà il borgo di Bettona (Pg), uno del Borghi più belli d’Italia, che fa parte del progetto “L’Umbria delle due valli – crocevia di esperienze” il nuovo progetto di turismo integrato che coinvolge i territori di Torgiano, Bettona, Cannara e Collazzone attraverso la realizzazione di una rete territoriale di esperienze ed itinerari da percorrere a piedi ed in bicicletta, che puntano a valorizzare il ricco patrimonio di eccellenze ed attrattori artistici, culturali, enogastronomici, folkloristici, ambientali, paesaggistici, artigianali, dei borghi coinvolti.

Trail e Mountain Bike

Due le attività clou dell’Umbria Crossing Outdoor Festival: Sabato 25 Settembre va in scena la quarta edizione di Bettona Crossing, gara di trail ed ultratrail, di 20 e 50KM, presentata da Hoka One One, che si svilupperà per la quasi totalità lungo sentieri, strade sterrate, single track con panorami che si aprono inaspettati sulla valle Umbra. I migliori specialisti della corsa in montagna al via, in rappresentanza di tutte le Regioni italiane. Una vera e propria esperienza multi-sensoriale. Domenica 26 invece sarà la gara di mountain bike, Bettona Etruscan Extreme 75.3, una importante Granfondo in Mtb, protagonista tra i boschi che circondano il Borgo di Bettona. 50 e 70KM di adrenalina pura, discese e salite tecniche metteranno a dura prova la resistenza degli atleti impegnati. Al via atleti “elite” in rappresentanza dei più importanti team italiani (Per maggiori informazioni ed iscrizioni: Il Perugino Running Club, tel. 335.6247018 – http://www.umbriacrossing.com/ ).

I Trekking

Completeranno il programma del fine settimana, attività come il Pilates tra gli Olivi, un kid’s village per i più piccoli, un forum sul corretto stile di vita, visite guidate del borgo di Bettona ed altre iniziative all’aria aperta come i due Trekking organizzati dall’Associazione “I Tuoi Cammini”: sabato 25 settembre alle ore 10.00 è in programma un trekking leggero tra le colline del comune di Bettona, nel cuore dei Monti Martani. Un’escursione ad anello che partirà dal centro storico del borgo, dal Chiostro di San Crispolto, per raggiungere la sorgente del Monte Lauro, costeggiando piccole cascate nel bosco e poi risalire attraverso sentieri ombreggiati fino ad arrivare ai Cinque Cerri da dove, scendendo per strade bianche e sentieri che attraversano boschi costituiti in prevalenza da leccio, corbezzolo, erica, cerro ed acero ritorneremo nel borgo. Domenica 26 settembre alle ore 10.00, sarà la volta di un trekking più impegnativo, su un percorso ad anello che partirà dal Chiostro di San Crispolto e attraversando il borgo e i sentieri nel bosco e tra gli ulivi, raggiungerà la zona Malandruge, fino all’Abbazia di Sant’Antonio, convento eretto nel 1502 dai Frati francescani sopra i resti di un fortilizio utilizzato come ospedale per i poveri, da cui si gode di una bellissima vista panoramica delle mura del borgo di Bettona, ma anche sulle città di Perugia, Assisi, Spello (Per maggiori informazioni e prenotazioni: I Tuoi Cammini Tel. 335 6468058 – ituoicammini@gmail.com – www.ituoicammini.com ).