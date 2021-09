Auto usata: il 66% di chi compra teme le truffe

Il 66% di chi compra un nuovo veicolo si preoccupa dell’affidabilità del venditore, gli italiani (87%) sono i più attenti a questo aspetto, seguono i tedeschi (77%), gli australiani (73%) e i canadesi (72%). I dati fanno parte dei risultati dell’ultima analisi di automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 che ha indagato il comportamento del consumatore di fronte all’acquisto di un’auto usata nei paesi dove è attivo il brand.

Proprio dall’indagine e da una serie di focus group realizzati ad hoc, si è evidenziato un elemento che accomuna tutti gli utenti in Italia, Germania, Canada e Australia: il timore di fare un cattivo affare al momento dell’acquisto.

In particolare, ciò che emerge è la necessitá di verificare e constatare le reali condizioni dell’auto per evitare brutte sorprese. Durante la ricerca online e offline infatti molti sforzi sono proprio dedicati al controllo della reputazione dei venditori e delle caratteristiche del veicolo su cui si corre il rischio di portare a casa fregature.

Per offrire salvaguardia rispetto a questi e altri possibili aspetti time consuming e di ansia sugli acquisti di auto usate, automobile.it ha stretto nuove partnership con aziende leader nella perizia, certificazione e ispezione dando vita a tre nuovi servizi:

DIOGENE – è un dispositivo fornito da automobile.it alle società partner, capace di leggere e verificare il chilometraggio reale di un veicolo, evidenziando eventuali precedenti alterazioni. Grazie a Diogene l’utente, contattando il concessionario, può ricevere gratuitamente questa informazione spesso determinante per concordare il giusto prezzo di acquisto. (qui maggiori info)

DEKRA – Grazie alla partnership con DEKRA Italia, azienda leader nel mondo della mobilità, in particolare nel settore delle revisioni e delle perizie, gli utenti possono accedere ad un servizio di alta professionalità, richiedendo, ad un costo agevolato, l’intervento di un esperto specializzato DEKRA per svolgere una meticolosa e approfondita ispezione del veicolo scelto, al fine di valutarne le reali condizioni e procedere ad un acquisto ‘senza pensieri’. L’analisi viene svolta in tempi rapidissimi, entro 5 giorni dall’acquisto del servizio, e copre tutti i principali parametri tecnici, tra cui: controllo dell’impianto frenante, degli pneumatici e delle sospensioni, delle condizioni del motore, delle condizioni esteriori della vettura (come ad esempio la carrozzeria) e altri ancora. (qui maggiori info)

CARFAX – come ogni cosa anche le automobili hanno una propria storia e CARFAX consente agli utenti di scoprirla in modo facile e immediato, specialmente per quanto riguarda l’acquisto di veicoli usati. Basta infatti inserire il numero di telaio o la targa del veicolo di interesse e con soli 18 euro si può contare su una dettagliata reportistica riguardo a passate immatricolazioni, eventuali incidenti, revisioni e molto altro. (qui maggiori info)

A sostenere il tutto, rimane poi l’usato garantito: i veicoli che ne dispongono sono cioè protetti dalla garanzia della casa madre. Un ulteriore strato di protezione volto alla salvaguardia degli interessi degli acquirenti.

Con questi nuovi servizi automobile.it offre garanzie maggiori ai suoi utenti. Si cerca di salvaguardare chi deve acquistare un’auto usata da truffe che, la maggior parte delle volte, creano danni oltre che per costi di gestione, proprio per quanto riguarda la sicurezza al volante. In particolare, automobile.it ha voluto rispondere a questo bisogno di garanzie con certificati in grado di verificare l’assenza delle maggiori gabole: danni nascosti con una riparazione economica, la manomissione del contachilometri o la reale provenienza del veicolo per assicurarsi che non sia un’auto rubata.

“In linea con la mission di automobile.it che vuole semplificare il processo di acquisto auto dei propri utenti abbiamo deciso di investire anche sulla trasparenza perché uno degli aspetti che preoccupa maggiormente chi investe in un acquisto auto” spiega Edmondo Antonacci, Head of Marketing di automobile.it “Per questo motivo da settembre su automobile.it gli utenti potranno contare su servizi esclusivi per certificare le condizioni delle auto da acquistare, specialmente per quanto riguarda l’usato. Il tutto è sintetizzato anche dal nuovo payoff: “C’è chi si fida e chi automobile.it” con una campagna pubblicitaria realizzata appositamente per trasmettere questa rivoluzione all’interno del mondo automotive che rispecchia perfettamente la personalitá trasparente, alla mano e amichevole del brand”