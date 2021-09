Educazione finanziaria: master in Private Banking & Wealth Management

Educazione finanziaria e formazione sono sempre di più temi nell’agenda degli operatori dell’industria del risparmio. In una società, come quella italiana, dove, favorire una maggiore cultura finanziaria è diventato imprescindibile, il settore, per primo, è chiamato a contribuire a questa alfabetizzazione finanziaria, partendo da percorsi formativi specialistici.

Per questo, AIPB, l’Associazione Italiana Private Banking, il 17 settembre, alle ore 14.30, presso la sala White 1, ha organizzato la conferenza: “Master AIPB in Private Banking & Wealth Management per una nuova generazione di professionisti”, dove sarà presentata la seconda edizione del corso di alta formazione destinato a giovani laureandi o neolaureati. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://bit.ly/3la0NQl.

Nel corso dell’evento, Antonella Massari, Segretario Generale di AIPB e Silva Lepore, Direttore Scientifico del Master AIPB, presenteranno le opportunità, le caratteristiche e il programma distintivo di questa iniziativa di Alta Formazione pensata e costruita per coinvolgere i giovani nel mondo del Private Banking. Seguirà una tavola rotonda con la Prof.ssa Paola Musile Tanzi, Università di Perugia e SDA Bocconi, il Prof. Avv. Stefano Loconte, Managing Partner di Loconte & Partners e Università degli Studi LUM, e il Dott. Rodolfo Fracassi, MainStreet Partners, del corpo docente del Master, per approfondire alcune tematiche che verranno affrontate durante il percorso di studi.

Il Master AIPB in Private Banking & Wealth Management, della durata di 9 mesi, ha l’obiettivo di avvicinare giovani neolaureati e laureandi alla magistrale in economia, ingegneria gestionale, giurisprudenza e scienze statistiche al mondo del lavoro. Un percorso di alta formazione che li introdurrà in un contesto lavorativo di elevata specializzazione grazie ad un periodo di 6 mesi di stage retribuito presso primari Istituti Finanziari specializzati nel Private Banking e nel Wealth Management. L’obiettivo di questo percorso formativo è formare professionisti che, grazie alle competenze acquisite, siano in grado di farsi promotori di un processo di scolarizzazione finanziaria dei propri clienti. Capaci di ascoltare e accompagnare i processi decisionali del cliente, di esprimere empatia anche attraverso i canali digitali, fantasia, flessibilità, curiosità e apertura all’innovazione. Ecco l’identikit del private banker del domani, disegnato dall’industria del settore, sulla base del quale AIPB, l’Associazione Italiana Private Banking, ha costruito il percorso del master.

Il corpo docente composto da Professori Universitari di prestigiosi Atenei, autorevoli professionisti del settore, esponenti dell’industria del Private Banking e opinion leader, contribuisce a sviluppare l’articolato programma. L’impostazione comprende sia materie finanziarie tecniche sia inerenti alla finanza comportamentale e all’approccio neuroscientifico agli investimenti. Adeguato spazio è inoltre riservato a tematiche di sostenibilità e digitalizzazione.

Maggiori dettagli sul Master sono consultabili sul sito dedicato: www.master.aipb.it.