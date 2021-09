Buon compleanno Venezia! Gli auguri speciali per i 1600 anni

Happy birthday, buon compleanno Venezia! Una pioggia di auguri “stellati” sulla città di Venezia è arrivata dai vip mondiali che in questi giorni hanno sfilato sul red carpet del Lido. Tra flash, interviste e selfie, molti attori e registi protagonisti della 78° Mostra del Cinema di Venezia hanno voluto partecipare al compleanno della città, che quest’anno compie 1600 anni, con un augurio, un bacio, un messaggio di amicizia. Come il regista spagnolo Pedro Almodóvar, che ha firmato tante famose pellicole e che quest’anno era al Lido con “Madres Paralelas” che porta sulla scena una delle sue attrici iconiche: Penelope Cruz. “Cara Venezia, buon compleanno! – ha esordito – Ormai sei grande, sei già adulta. E sei il luogo nel quale, ogni volta che vengo, sono felice. Tantissimi auguri”.

L’attore americano Peter Sarsgaard – che quest’anno ha solcato la passerella insieme alla moglie Maggie Gyllenhall in occasione della presentazione del film “The lost daughter”, da lei diretto – ha scherzosamente salutato Venezia con un “Happy Birthday Venice, you are quite quite old” (“Tanti auguri Venezia, sei davvero piuttosto vecchia”).

Così anche la bellissima attrice Jessica Chastain e l’attore guatemalteco Oscar Isaac, al Festival per presentare la nuova miniserie televisiva “Scenes From A Marriage” (Scene da un matrimonio), tratta dal capolavoro del regista Ingmar Bergman del 1973. “Tanti auguri Venezia, buon compleanno” ha detto lei sorridente, mentre il collega e amico ha lanciato un bacio ben augurale alla città.

Fra i tanti speciali auguri non potevano mancare quelli di Antonio Banderas e della regina degli scacchi Anya Taylor, la giovane attrice che a Venezia è venuta a presentare “Last Night in Soho”, insieme al regista Edgar Wright che ha promesso a Venezia “una tiratina d’orecchie”. Ha partecipato ai festeggianti anche il grande regista italiano Giuseppe Tornatore che ha augurato “altri secoli di vita a Venezia”. Insieme a lui hanno partecipato agli auguri i fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, registi e sceneggiatori del film “America Latina” e l’attore Fabrizio Ferracane, Dori Ghezzi che a Venezia ha partecipato con il film “”De Andrè, storia di un impiegato”, Iaia Forte e Maria Nazionale al Lido con la pellicola “Qui rido io” di Mario Martone. Anche l’attore Claudio Santamaria ha fatto i complimenti alla città con “auguri VenezIa, 1600 anni portati divinamente”.

L’elenco completo degli attori e dei registi che compaiono nel video di saluto a Venezia 1600:

Pedro Almodóvar

Peter Saarsgaard

jessica chastain

Oscar Isaac

Anya Taylor-Joy

Antonio Banderas

Edgar Wright

Claudio Santamaria

Iaia Forte e Maria Nazionale

fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo

Giuseppe Tornatore

Dori Ghezzi