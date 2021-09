Milano: inaugurato B.U.M. – Bruzzano Urban Market

E’ stato inaugurato B.U.M. – Bruzzano Urban Market: un mercato urbano, un rinnovato luogo di condivisione per abitare la “città dei 15 minuti” che sarà aperto ogni sabato dalle 14.00 alle 18.00 fino al prossimo 27 novembre.

BUM fa parte di “InOltre. Sharing the city”, il progetto del Gruppo Unipol nato per valorizzare i comparti periferici della città in cui insistono i business park di proprietà del Gruppo.

Il mercato urbano, inteso come luogo di socialità per eccellenza attorno al quale sono nate e cresciute le nostre città, è stato il tema del workshop organizzato da Urban Up e condotto dall’archistar Michele De Lucchi da ottobre a dicembre 2020 con gli studenti di YACademy, scuola di alta formazione architettonica di Bologna, con l’obiettivo di generare un intervento temporaneo utile a promuovere un nuovo percepito dell’area di via Senigallia, trasformando un’area in disuso in un nuovo spazio al servizio del quartiere.

Un’offerta di qualità, locale e stagionale, un’occasione per scoprire profumi, sapori e storie autentiche di cascine e aziende agricole lombarde di spicco, che producono e trasformano direttamente i prodotti che troverete all’interno del mercato: conserve, prodotti caseari, miele, vini, frutta e verdura biologica e persino fiori commestibili.