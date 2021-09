Bologna, SANA 2021: presentati i dati del biologico

Inaugurato SANA 2021, Salone internazionale del biologico e del naturale, in programma fino a domenica 12 settembre presso il Quartiere fieristico di Bologna, in concomitanza con OnBeauty by Cosmoprof e Cosmofarma.

Alla Opening Ceremony sono intervenuti:

Gianpiero Calzolari, presidente BolognaFiere,

Carlo Ferro, presidente ICE Agenzia,

Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna,

Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (in video-conferenza).

La giornata di apertura ha visto lo svolgimento del primo appuntamento di RIVOLUZIONE BIO, gli Stati Generali del bio, con la presentazione dei dati dell’Osservatorio SANA che ha evidenziato un mercato da 4,6 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto allo scorso anno e un aumento dell’export (di prodotti bio) che raggiunge i 2,9 miliardi di euro di vendite sui mercati internazionali (+11%).

Alla presentazione dell’Osservatorio SANA è intervenuto anche Francesco Battistoni, sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (in video-conferenza).