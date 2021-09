Scuola, si torna in presenza: cresce l’interesse per gli zaini

Manca poco al rientro a scuola, un ritorno particolarmente importante in quanto pensato per essere in presenza. idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – ha voluto capire se le famiglie italiane si siano attrezzate con tutto il necessario e se lo spauracchio della Didattica a Distanza aleggia ancora.

Di seguito alcuni dati emersi dall’analisi: