Arrivo a Villa Medici dei borsisti 2021-2022 dell’Accademia di Francia a Roma

Come ogni anno, settembre è segnato dall’arrivo dei nuovi borsisti dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici! I sedici borsisti della promozione 2021-2022 sono accolti a Villa Medici a partire dal 30 agosto per iniziare la loro residenza annuale di creazione, sperimentazione e ricerca. Durante il loro soggiorno, beneficeranno di una borsa di residenza, di un alloggio e di uno spazio di lavoro, e saranno invitati a partecipare alle attività e alla programmazione di Villa Medici. Quest’anno, la promozione rappresenta sette discipline artistiche e otto diverse nazionalità.

Nel corso della residenza, i borsisti saranno invitati a presentare il loro lavoro in occasione degli eventi che scandiscono la programmazione di Villa Medici:

La Notte Bianca, organizzata in autunno sotto la curatela di Saverio Verini, sarà l’occasione per una prima esposizione dei loro lavori, offrendo al pubblico una passeggiata notturna nei giardini e nei saloni di Villa Medici;

Durante tutto l’anno, saranno presentati concerti, letture, conferenze e spettacoli sotto forma di carta bianca ai borsisti e coinvolgeranno artisti internazionali;

L’esposizione di fine anno, momento clou della stagione estiva, offrirà una panoramica della diversità delle discipline rappresentate e della fruttuosa contaminazione che si compie durante l’anno tra i progetti dei borsisti. Saverio Verini, che accompagna i borsisti durante il loro anno di residenza, curerà questa mostra;

Nell’autunno 2022, i borsisti delle edizioni 2020-2021 e 2021-2022 parteciperanno a ¡Viva Villa!, il festival di residenze per artisti creato da Villa Medici a Roma, Casa de Velázquez a Madrid e Villa Kujoyama a Kyoto. In forma di mostra collettiva e con un programma di performance, ¡Viva Villa! avrà luogo presso la Collection Lambert di Avignone sotto la curatela di Victorine Grataloup e Stéphane Ibars.