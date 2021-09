Negli ultimi scampoli di vacanze estive prima del ritorno a scuola, c’è ancora un ottimo motivo per ritrovarsi con gli amici ed i compagni di classe in piazza. Torna “Il teatro siete voi”, la più grande rassegna itinerante di spettacoli teatrali dal vivo per ragazzi e famiglie, curata da Irene Lissandrin con ViviRovigo, per una serata divertente per grandi e piccoli. Va in scena, domenica 5 settembre, alle 20.45, in piazza Ciceruacchio a Porto Tolle, nella cornice della Fiera del Delta, lo spettacolo “Giacomino e altre storie” di e con Susi Danesin, una delle più note attrici specializzate nel teatroragazzi, che da quasi vent’anni si dedica allo sviluppo di performance e percorsi innovativi di promozione della lettura, incentrati sull’arte mimica e sui linguaggi non verbali. Un racconto per emozioni, sottolineato dalla musica dal vivo di Flavio Costa. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con Arteven, circuito regionale teatrale del Veneto, grazie alla presenza della Pro loco Porto Tolle, che cura l’allestimento e la logistica. L’ingresso è sostenuto dal Comune di Porto Tolle, che conferma la precisa volontà di offrire un distensivo momento di socialità intelligente ai ragazzi, in un contesto controllato e sicuro. Per gli adulti accompagnatori è obbligatorio il Green pass. È consigliata la prenotazione dei posti scrivendo a prenotazione@ilteatrosietevoi.it o via whatsapp al numero 347-6923420.

Una cantastorie arriva in scena con la sua valigia di libri: libri piccoli, grandi, senza parole, con storie buffe e divertenti. Tra questi libri ce n’è uno particolare, che racconta la storia di un bambino di nome Giacomino, che un giorno scambia al mercato una mucca per tre fagioli… Ma non erano fagioli normali! Erano magici! Durante la notte i fagioli cresceranno fino al paese delle nuvole e da lì inizierà la sua avventura per scappare dal Gigante e portarsi a casa le uova d’oro.

Parole e suoni si mescolano, in una narrazione in cui ogni elemento interagisce con gli altri: non solo un dialogo tra un’attrice e un musicista, ma anche tra la narratrice e il giovane pubblico che sarà coinvolto attraverso giochi sonori a creare le ambientazioni della storia. Tra gli altri racconti proposti ai ragazzi: un libro interattivo di Tullet, “Corri corri zucca mia” di Eva Mejuto, “Il telefono senza fili” di Renato Moriconi, “Sh! Abbiamo un piano” di Chris Haugton, “Il palloncino rosso” di Iela Mari.

“La nostra mission è diffondere la cultura teatrale tra i piccoli spettatori – ricorda la project manager de “Il teatro siete voi”, Irene Lissandrin – ma anche di condividere il piacere del teatro con la famiglia e con i compagni di scuola, poiché vivere insieme delle avventure fantastiche rinforza i legami e sviluppa l’affettività. A maggior ragione dopo le esperienze alienanti della Dad e dell’isolamento pandemico. Ritrovare un’occasione per divertirsi insieme è un regalo prezioso dei grandi verso i bambini. “Il teatro siete voi” ci mette tutto l’impegno e allestiremo ancora gli ultimi spettacoli della stagione, domenica 12 settembre a Costa, la performance de “Il mago con la valigia”; e di nuovo a Porto Tolle, il 17 settembre il “Favoloso Goldoni” della compagnia Pantakin”.