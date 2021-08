Le metropoli più belle del mondo nelle iconiche tazze NewWave

Che sia il ricordo di una vacanza, un viaggio indimenticabile o il semplice desiderio di tornare in un luogo speciale: ognuno ha una visione unica della sua città del cuore. Parigi, Tokyo, Sydney, Mosca… Villeroy & Boch rende omaggio alle metropoli più belle del mondo immortalandole nelle iconiche tazze NewWave, un must have sulle tavole di oggi. Le tazze Modern Cities sono perfette per chi non vede l’ora di visitare questi meravigliosi luoghi.

Dodici città, quattro continenti, due colori disponibili per un tocco di stile in casa

Quasi dieci anni dopo il lancio dell’amata NewWave Caffè Cities of the World, Villeroy & Boch reinventa il look della collezione. Le dodici città raffigurate sulle tazze NewWave presentano ora un design completamente rivisto e modernizzato per creare un suggestivo contrasto bianco e nero con linee scure su pura porcellana Premium.

Da regalare e collezionare: una tazza per ogni destinazione

Dalla Torre Eiffel al Big Ben fino alla Porta di Brandeburgo: ogni tazza NewWave Modern Cities raffigura uno di questi simboli accompagnato dal nome della propria città. Le sottili linee disegnate a mano rendono ogni tazza unica – diversa come le città che rappresentano. Oltre ad essere molto affascinanti, le tazze sono oggetti ideali da regalare a una persona speciale, in ricordo della propria città preferita o per assaporare l’attesa di un nuovo viaggio. E per i collezionisti, NewWave Modern Cities si compone di dodici tazze ognuna con un design inimitabile per creare un set suggestivo da esibire in casa propria.