Micro-Mobility: risparmiate 40,3 tonnellate di emissioni di CO2

Voi Technology, il principale operatore europeo di scooter elettrici, annuncia il primo Micro-Mobility Day europeo, che verrà pubblicato ogni anno il 25 agosto, un indice annuale delle migliori città in Europa che stanno progressivamente sostituendo le auto con la micro-mobilità e per celebrare questa giornata, Voi offrirà tre corse di 15 minuti al costo della tassa di sblocco.

Nell’ultimo anno, il servizio Voi Technology in Italia e in particolare nelle città di Milano (da agosto 2020) Roma (da ottobre 2020), e Torino (da luglio 2021) ha sostituito 76.000 viaggi in auto e risparmiato 40,3 tonnellate di emissioni di CO2 che equivalgono a 17.244 litri di benzina bruciati.

I dati mostrano che oltre 8,4 milioni di viaggi in auto sono stati sostituiti da oltre 60 milioni di viaggi su monopattini ed e-bike Voi in tutta Europa. In media, il tasso di sostituzione dell’auto nelle città in cui opera Voi è aumentato del 35% dal 2019 al 2021.