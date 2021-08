Roma: in mostra Padre Rick al fianco e in aiuto dei bambini e della popolazione di Haiti

La Congregazione della Passione di Gesù Cristo, per il Giubileo del Terzo Centenario dalla sua fondazione, organizza il Quarto Congresso Teologico Internazionale dal titolo LA SAPIENZA DELLA CROCE IN UN MONDO PLURALE (Roma 21-24 settembre 2021). Quattro giornate di studio nelle quali interverranno le personalità_ più_ rappresentative della cultura mondiale. Alla ricerca biblica e teologica si affiancherà quella filosofica, pastorale, psicologica, sociologica, artistica, filmica, musicale.

Per l’occasione saranno inaugurate due mostre, allestite alla Scala Santa a Roma, aperte al pubblico dal 5 – 30 settembre 2021:

– L’Arte Sacra sulla Passione di Cristo a cura del critico d’arte Giuseppe Bacci

– Mostra Fotografica Haiti a cura della Fondazione Francesca Rava

La Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus e l’Ordine dei Passionisti celebrano con una mostra fotografica la figura di Padre Richard Frechette esponente della Congregazione, e punto di riferimento dell’azione umanitaria di N.P.H e della Fondazione Francesca Rava in Haiti. Allestita alla Sala Gildea della Scala Santa, visibile al pubblico per la prima volta.

Venti scatti fotografici a colori e in bianco e nero di Stefano Guindani che testimoniano l’operato di Padre Rick al fianco e in aiuto dei bambini e della popolazione di Haiti: l’ospedale NPH Saint Damien unico pediatrico e gratuito sull’isola, che assiste e cura 80.000 bambini ogni anno; alcune delle 36 Scuole realizzate dalla Fondazione Francesca Rava che consentono a più di 10 mila bambini di andare a scuola ogni giorno, le foto della drammatica realtà di Haiti negli slums accanto alle nuove casette costruite con il progetto Fors Lakay (la forza della famiglia) dalla Fondazione, il pane prodotto a Francisville (la città dei mestieri, dove ci sono la fabbrica del pane, della pasta, la sartoria, l’officina meccanica, l’allevamento dei pesci) voluta da Padre Rick per dare lavoro e un futuro ai suoi ragazzi.

Inaugurazione il 4 settembre (ore 17) ed a seguire, un esclusivo cocktail a numero chiuso per i best donors di Fondazione Francesca Rava.

La mostra Fotografica Haiti a cura della Fondazione Francesca Rava e la mostra “L’Arte Sacra sulla Passione di Cristo” resteranno aperte al pubblico alla Scala Santa dal 5 al 30 settembre con ingresso gratuito.

Inoltre dal 21 settembre con l’apertura del Congresso all’Aula Magna della Pontificia Università Lateranense altri scatti fotografici e opere legate alle due mostre verranno esposte nel foyer dell’Aula Magna, visibili per i partecipanti ai lavori.

Padre Rick Frechette, medico in prima linea, sacerdote passionista, noto in tutto il mondo per il suo impegno umanitario, arrivò ad Haiti per continuare l’opera di padre William Wasson, fondatore della Onlus Nuestros Pequenos Hermanos. Il sacerdote, in 36 anni di impegno tra i bambini in Haiti, ha saputo coniugare spiritualità e pragmatismo nell’aiutare l’isola colpita costantemente da miseria e tragedie climatiche e politiche. Padre Rick è fondatore di St Luc Foundation operativa in Haiti che da lavoro a più di 1600 ragazzi haitiani,

La Fondazione Francesca Rava è da sempre al fianco di Padre Rick nella realizzazione di tutti i progetti umanitari realizzati in Haiti. Il sacerdote, attivo come medico presso l’Ospedale pediatrico San Damien realizzato dalla Fondazione Francesca Rava che cura gratuitamente più di 80 mila bambini ogni anno.

Nel corso del suo operato Padre Rick ha ricevuto numerosi riconoscimenti al valore, tra cui l’Humantarian Award dell’Hollywood film festival, l’Opus Prize e molti altri.