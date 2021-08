Più Smartwatch e meno Smartphone in Estate

Nella nuova indagine di idealo (comparatore prezzi leader in Europa) – si indaga l’interesse online degli italiani negli ultimi sei mesi verso i gadget tecnologici “indossabili” e in particolare gli smartwatch che, in un Estate all’insegna della Digital Detox, possono aiutare a ridurre gli accessi continui allo smartphone: meno controlli spasmodici e più godimento della realtà che ci circonda.

Si analizzano poi quali sono i “gadget tecnologici” per l’outdoor più desiderati negli ultimi sei mesi dagli italiani online, l’andamento dei loro prezzi online e il mese più conveniente per acquistarli.

Di seguito alcuni dati della nuova indagine:

La domanda di dispositivi “indossabili” è aumentata in modo significativo negli ultimi anni e, in particolare, negli ultimi mesi tra coloro che sono interessati ad acquistare online un prodotto di elettronica outdoor, il 22,5% cerca proprio uno Smartwatch. L’interesse verso questa categoria è stato notevole anche nelle ultime due settimane di luglio, con il +29,0% di intenzioni di acquisto rispetto alle due precedenti[1].

Al contrario, l’interesse online verso Cellulari & Smartphone è diminuito del -5,6%[2] dall’inizio della stagione estiva 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020.

Gli altri “gadget tecnologici” per l’outdoor più desiderati nel periodo sono: i Tablet (10,3%) con l’iPad 2020 tra i prodotti preferiti, le Console di gioco (7,0%) con la Nintendo Switch in testa, gli Obiettivi fotografici (7,0%), le Fotocamere digitali mirrorless (6,9%), gli Auricolari/Cuffie Bluetooth (5,1%) tra cui spopolano le Apple Airpods 2, gli Sportwatch (4,7%), con il Garmin fēnix 6S tra i preferiti, i Droni (4,0%) con il DJI Mini 2, gli Speaker Bluetooth (3,0%), le Reflex (3,0%) e le Action Cam (2,5%).

Segnalazione particolare per i Droni il cui utilizzo è sempre più diffuso anche per divertimento. In questi ultimi sei mesi il loro prezzo ha subito un notevole rincaro pari al +42,5% rispetto allo stesso periodo del 2020. Tuttavia proprio in questa fase si poteva acquistare un drone al prezzo più basso, ossia nel mese di maggio.

Nativi digitali e nativi analogici i più interessati ai gadget tecnologici outdoor. Molto interesse anche da parte degli over-65, che hanno fatto registrare un +46,0%, in linea con i risultati dell’ultima ricerca di idealo che mostra una loro progressiva “digitalizzazione”. Negli ultimi dodici mesi, infatti, gli over-65 hanno effettuato ricerche online in media ogni giorno per il +73,1% in più rispetto all’anno precedente.