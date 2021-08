Agosto: in città, la merenda viene consegnata al parco

Tempo d’estate, tempo di partenze. Ma non per tutti. Se è vero che le grandi città non vanno in vacanza, per chi si chiede cosa offrono Milano, Roma e Torino in pieno agosto, una risposta golosa arriva da Gorillas.

Per chi rimane in città ma ha voglia di concedersi uno sfizio all’aperto, il servizio di urban delivery che consegna la spesa in 10 minuti dall’ordine ha infatti pensato di lanciare sulla propria app una collection di prodotti specifici per rendere perfetti i momenti di sosta, relax o convivialità nei parchi cittadini.

Che si tratti di una merenda improvvisata nel meneghino Parco Sempione o di un picnic rilassato a Villa Pamphilj nella città eterna, Gorillas porta tutto quello che serve per viversi una sosta golosa en plain air: dalla frutta al pane fresco, dell’affettato al necessaire per uno Spritz da passeggio. Tutto in soli dieci minuti. Il punto di ritiro? In alternativa all’indirizzo di casa si può aggiungere quello del proprio parco preferito. A consegnare la spesa ovunque l’utente desideri all’interno dei quartieri cittadini coperti dal servizio ci pensano i biker di Gorillas a bordo delle loro bici elettriche.

Chi usufruisce del servizio deve solo pensare a portare un plaid, occhiali da sole e scegliere nella comodità del proprio parco preferito i prodotti e gli ingredienti per comporre il proprio picnic nel suo angolo cittadino del cuore: un gelato artigianale di Gusto17 direttamente dalle rogge del Parco Agricolo Sud, una birra del Birrificio Vetra al laghetto del Parco delle Cave, un Gimlet di NIO Cocktails dalla terrazza del Gianicolo Villa Borghese o l’iconico stecco gelato di Gelati Pepino nelle atmosfere post-industriali del Parco Dora.

Per allietare ancora di più le passeggiate estive nel verde cittadino, la bike crew di Gorillas sarà inoltre presente con le speciali cargo bikes per la consegna di omaggi di frutta fresca a Torino (20-21 agosto, Giardini Reali e Parco Colletta), Roma (27-28 agosto, Villa Pamphilj e Villa Torlonia) e Milano (3-4 settembre, Parco sempione e Giardini Montanelli).

E non è tutto. Per una proposta sfiziosa, Gorillas ha chiesto a Riccardo Casiraghi e Stefano Paleari, creatori di Gnambox (@gnambox), blog di viaggi, lifestyle e cucina, di ideare una ricetta per il panino gourmet perfetto.

Gorillas picnic.png

La ricetta del panino gourmet coppa, scamorza e fichi di Gnambox

Ingredienti per due persone:

2 francesini

140 g coppa di maiale (2 confezioni)

120 g scamorza affumicata (1 confezione)

4-5 fichi disidratati (1 confezione)

Rucola (1 sacchetto)

Maionese (1 tubetto)

Procedimento:

Tagliare a metà il pane, premere un filo di maionese direttamente dal tubetto su entrambi i lati poi farcire con coppa, rucola, scamorza affumicata e qualche fico disidratato. Chiudere e mangiare in un sol boccone.

L’extra tip:

Per completare al meglio il picnic, ordinare anche una fetta di anguria e due buone birre (con Gorillas arriveranno già fresche e pronte solo da stappare e gustare). Ricordarsi di portare da casa tovaglioli, un coltello e un grande plaid per gustare il picnic in tutta comodità nel parco del cuore.