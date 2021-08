In estate aumenta il consumo di mais

È uno dei cereali più diffusi al mondo e molto apprezzato per la sua ricchezza di sali minerali così importanti per il nostro organismo. Gli ultimi dati di mercato confermano che ormai il mais è entrato a pieno regime nella dieta dei consumatori italiani, con uno spiccato apprezzamento proprio nei mesi estivi. Nel 2020 nel Belpaese le vendite di mais hanno superato i 13,1 milioni di chili in termini di volume, con un costante incremento anno dopo anno che, se rapportato al suo valore economico, mostra il dato più interessante, una crescita del 2,21% sul 2019. Gli italiani chiedono dunque sempre più mais riconoscendone il valore.

Agria, lo specialista italiano dei legumi e dei cereali a marchio Select, conferma il trend con il suo Mais cotto al vapore sempre più apprezzato per la genuinità e la versatilità d’uso.

Il Mais Select cotto al vapore è coltivato esclusivamente in Italia, senza ogm, privo di conservanti e senza ulteriori zuccheri rispetto a quelli presenti naturalmente. È pronto per l’utilizzo immediato nelle nostre cucine, come ingrediente fondamentale per numerose ricette, dalle insalate delle nostre giornate estive ai piacevoli primi piatti che condividiamo con gli amici. Il Mais Select proviene dal prezioso lavoro dell’agricoltura italiana ed è confezionato nella caratteristica lattina che preserva la qualità e il sapore. È distribuito in alcune delle principali insegne dei supermercati nell’inconfondibile tris di prodotti da 160 grammi cadauno oppure nel formato maxi da 340 grammi. Il Mais Select cotto al vapore rappresenta uno dei prodotti più apprezzati nei mesi estivi dell’impresa campana Agria che da oltre sessant’anni si prende cura di selezionare i migliori legumi e i migliori cereali per le tavole degli italiani.