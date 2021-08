Quando l’orgasmo è femminile

Di orgasmo femminile si parla spesso, ma la pratica sembra essere un’altra cosa: sono ancora molte le donne che non hanno mai provato l’orgasmo o che hanno difficoltà a raggiungerlo con regolarità. Ed è probabilmente per questo che proprio all’orgasmo femminile è dedicato l’8 agosto.

INTIMINA marchio di salute intima, ha indagato con la sessuologa Roberta ROSSI sulle particolarità e dettagli dell’orgasmo femminile e come superare un “gap” non ancora risolto.

SCOPRI (E FAI SCOPRIRE) L’ANATOMIA PIU’ INTIMA

Conoscere la tua anatomia e l’anatomia del tuo partner può influenzare notevolmente la tua vita sessuale. Ti consente di essere maggiormente consapevole e di guidare gli altri sui tuoi bisogni e su ciò che ti piace, aumentando così il tuo senso di piacere e sicurezza. Le donne eterosessuali continuano a essere il gruppo con meno probabilità di avere un orgasmo, portando a una mancanza di comprensione e comunicazione dei corpi. La maggior parte delle donne raggiunge l’orgasmo con la stimolazione del clitoride o del punto G. Quindi impariamo di più su di loro:

CLITORIDE E PUNTO G, QUESTI SCONOSCIUTI

Il clitoride è l’unica parte del corpo umano che esiste interamente per il piacere e ha oltre 8mila singole terminazioni nervose (il pene ne ha solo 4mila). È un piccolo nocciolo di tessuto estremamente sensibile protetto dal cappuccio del clitoride, un piccolo pezzo di pelle e tessuto che copre la parte esterna del clitoride. Ma il clitoride è molto più di una piccola protuberanza: il tessuto è in realtà a forma di ogiva e si estende per diversi pollici attorno a entrambi i lati della vagina.

Il punto G è una piccola area di circa 1-2 pollici sulla parete anteriore della vagina che può essere molto sensibile per alcune donne. Quando viene premuto con le dita, un pene o un massaggiatore personale, a volte può portare a un orgasmo. Tuttavia, molti scienziati (e donne) si chiedono se il punto G sia reale poiché solo il 30% circa delle donne è in grado di raggiungere l’orgasmo dalla sola penetrazione. Alcuni ipotizzano che il punto G in realtà non esista o che sia solo un’estensione del tessuto clitorideo nella vagina.

“Queste parti del corpo sono importanti per il piacere ma sono alcuni degli strumenti dell’orchestra che conduce all’esperienza del piacere. Non fissiamoci sui punti in maniera ossessiva – interviene Roberta ROSSI – ed impariamo ad esplorare, non tutte le donne rispondono allo stesso modo ad un tipo di stimolazione, ed ognuna dovrà individuare le sue corde”

IL “GAP” DEGLI ORGASMI

Il “gap” dell’orgasmo durante il rapporto sessuale tra eterosessuali (inteso come lo scarto tra la percentuale di raggiungimento dell’orgasmo negli uomini rispetto alle donne) confermerebbe lo stereotipo che le donne godono di meno. Si tratta di un fenomeno connesso alla mancanza di conoscenza, allo stigma culturale e al tabù che le donne tendono a raggiungere l’orgasmo meno frequentemente degli uomini.

“Alle donne piace fare sesso, ma a causa di diversi fattori socioculturali, non si sentono abbastanza a loro agio per esplorare i loro corpi perché si vergognano. L’ambiente circostante (media, genitori, scuole, religione) insegna alle donne a essere sessualmente passive e a dare il meglio di sé per compiacere un uomo senza offendere il suo ego. Inoltre, supponiamo che una donna si esprima sessualmente o mostri di avere più desiderio sessuale. In quel caso, viene additata perché quel comportamento è “non femminile” e aggressivo. Un’altra fonte del “gap” di questa differenza dell’orgasmo – spiega ROSSI – sono spesso gli uomini che, durante il sesso, si concentrano solo sul loro orgasmo, e una volta raggiunto, considerano il sesso finito e poco si preoccupano se la partner ha raggiunto o meno il suo piacere. Secondo la ricerca, c’è una discrepanza tra le percezioni degli uomini delle donne che hanno raggiunto l’orgasmo (85%) rispetto alle segnalazioni delle donne dei loro orgasmi (64%). L’esperienza sessuale è fatta di scambi: ritenere terminato un rapporto sessuale solo perché l’uomo ha raggiunto il suo piacere è frutto di stereotipi e pregiudizi in alcuni casi ancora esistenti che vanno superati con una educazione alla sessualità maggiormente comprensiva, che comprenda quindi le diverse età e i diversi momenti di vita”.

NELLE RELAZIONI OMOSESSUALI, LE DONNE HANNO ORGASMI PIU’ FREQUENTI

“Uno studio(1) – continua ROSSI – ha scoperto che le donne nelle relazioni omosessuali hanno riportato orgasmi più frequenti derivanti dalla stimolazione del clitoride da parte delle loro partner e dal sesso orale rispetto alle donne nelle relazioni eterosessuali. Altre ricerche mostrano che il clitoride è legato alla frequenza dell’orgasmo durante la masturbazione ma non durante il sesso con un partner. Quindi, è tempo di più masturbazione o sesso orale per le donne”

SESSO DURANTE LE MESTRUAZIONI

Il sesso durante le mestruazioni può essere sicuro e piacevole per entrambi i partner. Se vuoi fare sesso penetrativo senza problemi, puoi provare Ziggy Cup. Sottile come un petalo e a forma di disco, si trova in alto nella tua vagina, appena sotto la cervice, il che significa che rimane ben lontano mentre offre comfort e sicurezza completi!

“Molte persone possono essere poco informate ed avere dei tabù riguardo al ciclo e al sesso, quindi non c’è da meravigliarsi che non tutti si sentano automaticamente a proprio agio con l’esperienza sessuale durante il ciclo. Maggiore informazione, conoscenza – precisa ROSSI – e molta comprensione possono cambiare il modo di porsi di donne e uomini di fronte a questo aspetto fisiologico. Il periodo delle mestruazioni è stato riscontrato essere un periodo di maggiore sensibilità al piacere, ovviamente se non si soffre di dolori o altro, e quindi potrebbe essere per alcune donne una bella scoperta”.

COME SUPERARE IL LIMITE DEL “GAP” DELL’ORGASMO

Ci sono numerose soluzioni a questo problema. In primo luogo, le donne devono imparare ad ascoltarsi, dare voce ai loro bisogni e iniziare ad abbracciare il loro diritto al piacere. Avere desiderio sessuale, masturbarsi, avere contatti sessuali sono aspetti presenti nella vita della donna, inibirli e reprimerli per via di condizionamenti culturali crea il “problema”.

“La masturbazione può essere un ottimo strumento per conoscere meglio il tuo corpo e le cose che ti piacciono. Puoi esplorare con le mani, usare diversi sex toy: conoscere il tuo corpo è uno dei modi per vivere l’esperienza di un orgasmo ed esprimere quali sono i tuoi bisogni. Il divario dell’orgasmo – conclude ROSSI – sottolinea ancora oggi la disuguaglianza del piacere prevalente nella maggior parte delle società – questo deve cambiare. È ormai tempo perché si possano avere conversazioni più aperte e oneste sui desideri e sui bisogni sessuali delle donne, insegniamo un’educazione sessuale basata sul piacere e incoraggiamo gli uomini a conoscere meglio la sessualità femminile, lasciandosi anche guidare dalla compagna senza che questo sia vissuto come una diminuito della propria virilità”.

