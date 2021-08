La Sardegna brucia, restituiamole i suoi alberi

La Sardegna è devastata da incendi dolosi, ora e ogni estate. Le fiamme distruggono tutto e le immagini sono sotto i nostri occhi. Bianca chiede che la Regione preveda un piano per ripiantare gli alberi nei prossimi 5 anni.

La Sardegna e il suo immenso e straordinario patrimonio naturale viene devastata ogni anno da centinaia di incendi dolosi.

Le fiamme distruggono tutto ciò che incontrano sul loro cammino.

La desertificazione rischia di diventare un dannoincalcolabile e irreversibile, non si può più aspettare, è tempo di agire prima che sia troppo tardi. Cambiamo rotta. Salviamo la Sardegna. Per contrastare questa piaga chiediamo che vengano messi a dimora 100 milioni di alberi in 5 anni.