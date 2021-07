Moda: il Kaftano che parla pugliese

Ancora una volta la Puglia si conferma terra non solo dei bei paesaggi e del buon cibo ma anche posto in cui artigianalità e tradizione si sposano con progettazione, ricerca e cultura.

Arriva da Rodi Garganico la collezione MarìMarè di Maria Maggiano. Un piccolo gioiello fatto di Kaftani artigianali che raccontano dei colori e dei profumi della puglia garganica. Dove sulle sete preziose si rincorrono l’aroma degli agrumi, la spuma del mare, la fragranza delle pinete e i tramonti infuocati. I tessuti di MarìMarè prendono forma intorno ad un corpo, come se fossero espressione e ispirazione di uno stato d’animo. Sugellando come un timbro indelebile la storia della loro creatrice. Uno charme evergreen e denso di fascino contraddistingue un capo principe del guardaroba estivo (e non solo). “MarìMarè è una poesia fatta di luce e fuoco. Un desiderio che non puoi frenare, una passione che arde e non puoi spegnere, una parola che non puoi tacere. Una narrazione che racconta con modernità, tradizione e calore una sensibilità raffinata e sempre discreta!” Descrive così Maria Maggiano la sua MarìMarè.

Il Kaftano è un indumento di origine Mesopotamica. Lo si trova raffigurato nell’arte dell’antica Persia, risalente al 600 a.C. fino alla sua più lussuosa espressione nell’inizio del magnificente impero ottomano, come veste dei sultani e simbolo di regalità.

Attraverso la sua diffusione ed evoluzione, il Kaftano ha acquisito stili diversi, scopi e nomi a seconda della cultura. In molte regioni con un clima caldo, il Kaftano è indossato come veste leggera e ampia che riduce il senso di costrizione derivante dalle alte temperature. In alcune culture è utilizzato come abito nuziale.

Il Kaftano MarìMarè non è solo un capo di abbigliamento. E’ un racconto, un resoconto dettagliato dell’evoluzione del costume e della moda che porta su di sé mistero, storia e fascino senza tempo.

Da indossare, ma soprattutto da vivere. Sottile, fresco, leggero e comodo, é davvero un elemento jolly che sa donare un senso di libertà assoluta, ed é adatto sia per il giorno che per la sera per la varietà di versioni, di decorazioni e di tessuti di cui può essere fatto. Ogni stagione viene riproposto e rivisitato dai designer in nuove versioni, la sua natura versatile permette di dar libero sfogo a tutte le ispirazioni e in alcuni casi di creare delle vere e proprie opere d’arte.