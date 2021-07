Un “Centro per il Design” per la filiera della calzatura in Pakistan

Assomac (l’Associazione Nazionale costruttori tecnologie per calzature, pelletteria e conceria) e UNIDO (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale), tramite il progetto “Establishment of a Design Studio for Leather Footwear Industry Lahore, Pakistan”, hanno costruito a Lahore, seconda città del Pakistan, il “Centro per il Design denominato Pakistan Shoe Design Hub – PSDH.

Il centro supporterà i calzaturifici del Paese nel miglioramento delle loro produzioni dal punto di vista del design, della qualità delle componenti e nell’export dei loro prodotti. Attraverso l’hub viene istituto un club di designer riconosciuto a livello internazionale, che avrà la capacità di formare più di 100 persone ogni anno nelle aree della stampa 3d, del design e dello sviluppo.

L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con l’associazione PFMA “Pakistan Footwear Manufacturing Association”, che rappresenta i calzaturifici del Pakistan, va di pari passo con il progetto di Centro Tecnologico Calzaturiero sviluppato sempre da Assomac e dalla ONG PISIE, grazie al contributo del Governo italiano, tramite ITA Agenzia.

I due centri, entrambi a Lahore, costituiscono un ponte di collaborazione tra i costruttori e fornitori di tecnologie italiani – cioè le aziende associate ad Assomac – e il settore calzaturiero e pellettiero del Pakistan: le sinergie che si stanno sviluppando, attraverso la realizzazione congiunta di training, seminari e attività di promozione, porteranno ad un miglioramento nel rapporto di business tra i due Paesi.

Assomac ritiene che le attività di training alle imprese Pakistane, a tutti i livelli di competenza, possa essere una chiave per ottenere la preferenza nella scelta dei partner tecnologici per il miglioramento dei propri impianti produttivi e della qualità delle proprie produzioni.

Assomac si è mossa come “sistema”, coinvolgendo altri partner italiani per le rispettive competenze.

Assomac

Associazione nazionale costruttori tecnologie per calzature, pelletteria e conceria, nell’ambito Confindustriale, rappresenta i comparti meccano-calzaturiero e meccano-conciario italiani, tutelando gli interessi delle aziende che ne fanno parte e promuovendo la loro attività in Italia e all’estero.

L’obiettivo prioritario dell’Associazione è l’elaborazione di una politica di settore capace di valorizzare e sviluppare il patrimonio di competenze del nostro Paese e promuovere le imprese associate.