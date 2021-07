Ray® Osmotex Active Sterilising Face Mask®, comunemente chiamata Ray® Mask, con il suo design piacevole ed esclusivo, è una mascherina amica dell’ambiente che nasce dalla migliore ricerca tecnologica. Una soluzione unica che assicura il massimo della protezione in viaggio, al lavoro, sui mezzi pubblici… ovunque!

Particolarmente confortevole da indossare – in quanto è leggera, fresca e dotata di elastici per le orecchie morbidi e regolabili – contiene una tecnologia altamente innovativa che rende questa mascherina davvero esclusiva.

Riconosciuta come DPI medico (TYPE IIR – pari livello delle mascherine chirurgiche mono-uso), Ray® Mask è l’unica mascherina ad essere dotata di una componente elettronica che consente un’auto-sterilizzazione attiva continua grazie al costante processo di osmosi che aumenta il grado di sterilizzazione oltre il 99,99%.

Inoltre, grazie ai tessuti di cui è composta, la mascherina assicura in ogni momento un processo di sterilizzazione passiva (quando la componente elettronica è spenta).

Nel dettaglio, è composta dai seguenti strati di tessuto:

· i filamenti di argento, materiale noto per le sue proprietà antibatteriche e come conduttore elettrico;

· il carbonio, che assorbe le particelle di gas che provocano odori sgradevoli;

· la speciale membrana, che cattura i virus;

· il filtro, di grado FFP2/N95.

Attualmente è disponibile al momento in due varianti colore, “Graphite Black” o “Tempered Gold”.

Ray® Mask, oltre alla rivoluzionaria tecnologia che la rende davvero un prodotto unico sul mercato, è la mascherina amica dell’ambiente: come emerso da diversi studi scientifici, l’impatto dei DPI a livello ecologico è devastante. Oltre alla negligenza di alcuni, che non si preoccupano di smaltire le mascherine mono-uso negli appositi contenitori, è importante sottolineare che le mascherine usa e getta sono prodotti in plastica che si frammentano in particelle più piccole, ovvero micro e nanoplastiche che si diffondono negli ecosistemi.

Ray® Mask ha una durata di utilizzo minimo di 1000 ore, è lavabile con acqua e sapone, a mano e in lavatrice, a 30°: non è necessario lavarla frequentemente, ma solo quando si sporca. Inoltre, grazie alla componente elettronica – che assicura una sterilizzazione permanente – Ray® Mask non ha bisogno di cambiare i filtri.

Ray® Osmotex Active Sterilising Face Mask®, distribuita a livello globale da Raymask Ltd., è in vendita al prezzo di euro 69,00 (oltre alle spese di spedizione) sul sito ray-mask.com: le spedizioni prenderanno il via dal 1° luglio. A ogni cliente viene data la possibilità di acquistare un massimo di due mascherine.