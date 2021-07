Guardando l’Inferno: mostra a Morgex (Valle d’Aosta)

Guardare l’alba con il sottofondo di dolci musiche in riva al mare (Ogni domenica alle 6:00 – gratuito) Da non perdere il suggestivo appuntamento con le aurore musicali in riva al mare. Ogni settimana il concerto verrà ospitato da uno stabilimento balneare diverso. Presso gli stabilimenti che aderiscono all’iniziativa. domenica 4 luglio 2021 Bagno Micamar […]