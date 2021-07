Campagna a supporto di oltre 100 giovani ristoratori e locali storici in difficoltà

Una scatola piena di sapori genuini e gusti speciali made in Italy per promuovere la ripartenza di un settore fortemente condizionato dalla pandemia: è questa l’idea alla base dell’iniziativa di corporate social responsibility a supporto dei ristoranti italiani lanciata da Vitavigor, famosa da oltre 60 anni nel mondo per la qualità del “Super Grissin de Milan”. Lo scopo del progetto consiste nell’offrire un simbolico ma concreto sostegno a giovani ristoratrici e ristoratori, locali storici e agli imprenditori che hanno aperto di recente la propria attività, o addirittura durante i difficilissimi mesi di pandemia, attraverso l’invio di una speciale box di grissini e snack da aperitivo realizzati dal marchio. #VITAVIGORconNOI: questo è il nome della campagna di portata nazionale che ha coinvolto ben 116 ristoranti, situati in 19 province differenti del Bel Paese da Nord a Sud, toccando finora Milano, Monza e Brianza, Lago di Como, Lago di Garda, Liguria, Roma, Emilia Romagna, Napoli (insieme a Capri e a tutta la zona di costiera), Palermo e Catania. In totale sono state inviate oltre 26.000 bustine di grissini, per un totale di circa 250 kg di prodotti. “La ripartenza per il preziosissimo settore della ristorazione, resa possibile grazie alla tenacia e al lavoro degli imprenditori italiani, è fondamentale per la ripresa dell’intero Paese a ogni livello economico – sottolinea Federica Bigiogera, marketing manager di Vitavigor – Attraverso la campagna #VITAVIGORconNOI vogliamo dimostrare la nostra vicinanza ai coraggiosi giovani ristoratrici e ristoratori, ai locali storici che arricchiscono le nostre città di gusto e convivialità e agli imprenditori che hanno inaugurato la propria attività solo da poco tempo: si tratta di un gesto simbolico per offrire il nostro sostegno ad una delle categorie più toccate e influenzate negativamente dalla pandemia. Per la box abbiamo selezionato le nostre migliori referenze di grissini, e i nuovissimi snack da aperitivo Vitapop. I nostri grissini rappresentano al meglio la categoria e in generale tutti noi perché, proprio come i grissini, siamo fragili quando siamo soli, ma, quando ci sosteniamo a vicenda e affrontiamo le difficoltà all’unisono, diventiamo forti e, soprattutto, una base solida e resiliente da cui iniziare per ripartire e ritrovare la serenità che tanto desideriamo. Noi di Vitavigor auguriamo ai ristoratori italiani un’ottima stagione estiva!”.