Inaugurato Pronto Soccorso per Tartarughe Marine sull’isola di Filicudi

E’ stato realizzato il Pronto Soccorso per Tartarughe Marine sull’isola di Filicudi con l’obiettivo di proteggere la specie dalle minacce e salvaguardare l’habitat naturale.

Il supporto di E.ON all’associazione no profit Filicudi Wildlife Conservation ha reso possibile l’inaugurazione di un centro operativo tutto l’anno, 24 ore su 24, con lo scopo di monitorare lo stato delle tartarughe marine e favorire il recupero degli esemplari in difficoltà. L’intento è anche quello di promuovere il turismo naturalistico e l’educazione ambientale attraverso una serie di iniziative ed un programma integrato di azioni concrete sul territorio proprio per la cura e la salvaguardia delle tartarughe marine.

“Il supporto di E.ON è davvero prezioso per le attività dell’associazione Filicudi Wildlife Conservation e in particolare per la realizzazione di questo progetto.

Poter prestare soccorso alle tartarughe marine e contribuire alla salvaguardia della fauna marina studiandone i comportamenti in un’area così cruciale come quella del Mediterraneo ha un valore inestimabile”, ha affermato la biologa Monica Blasi, responsabile dell’Associazione e a guida delle attività del Centro.

Il sostegno di E.ON all’associazione Filicudi Wildlife Conservation rientra nel più ampio progetto “Energy4Blue”, lanciato nel 2019 con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento da plastica nei fondali e sulle spiagge italiane al fine di preservare gli habitat naturali. Il coinvolgimento attivo di realtà radicate sul territorio oltre ad un approccio olistico che coinvolga quanti più individui ed imprese, sono dei pilastri fondamentali dell’attività di E.ON.

“Riteniamo di fondamentale importanza continuare ad attivare progetti con realtà internazionali, nazionali e locali impegnate in prima linea nella salvaguardia della fauna e della flora marina, dando al tempo stesso un supporto alla scienza affiancando gli studiosi esperti di biodiversità”, ha spiegato Davide Villa, Chief Customer Officer di E.ON Italia.