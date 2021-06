Milano: al via la seconda edizione dei DIGITAL OPEN DAYS

POLI.design, la Società Consortile del Politecnico di Milano che insieme alla Scuola del Design e al Dipartimento di Design, forma il Sistema Design del Politecnico, un aggregato di risorse, competenze, strutture e laboratori, tra i più importanti al mondo da il via alla seconda edizione dei DIGITAL OPEN DAYS.

Due giorni dove studenti e professionisti avranno la possibilità di approfondire la conoscenza di una realtà universitaria con oltre 20 anni di esperienza nel campo del design, in grado di integrare ricerca, didattica e mondo delle imprese con una capacità di trasferimento di conoscenze unica nel suo genere agli oltre 1000 studenti all’anno provenienti da quasi 90 paesi.

I DIGITAL OPEN DAYS si terranno online, ben 20 dirette streaming in cui gli interessati potranno ascoltare i Direttori Scientifici e i Coordinatori Didattici che racconteranno come il design può essere la chiave per guidare giovani creativi, professionisti e imprese verso la creazione di nuovi modelli di sviluppo, attraverso il confronto diretto con il mondo del lavoro e l’analisi dei veri bisogni del mercato.

Sono oltre 24 i Master Universitari ricompresi in sette aree tematiche: Architecture and Interior Design, Business Design, Communication Design, Cultural Heritage, Digital and Interaction Design, Fashion Design e Product Design.

Percorsi di interesse per chi ha un background in design, architettura, ingegneria e in materie umanistiche e che formano professionisti in linea con quanto richiesto dal mercato del lavoro come confermano i dati di placement: più dell’80% dei partecipanti ai Master, entro un anno dal termine degli studi, è infatti attivo in studi di progettazione e aziende leader di settore.

Tutte esperienze che consolidano anno dopo anno le offerte formative, confermando il Politecnico di Milano tra le Top Universities al mondo, oggi presente nel QS World University Ranking by Subject 2021 al primo posto in Italia, terzo in Europa e al quinto al mondo nella categoria Art&design.

Nell’ambito dei DIGITAL OPEN DAYS sarà inoltre possibile richiedere maggiori informazioni su come accedere alle graduatorie delle agevolazioni disponibili, che potranno essere richieste tramite invio della domanda di ammissione e colloqui individuali con la Direzione del master oltre che prenotare un colloquio conoscitivo individuale, per ricevere consigli sul miglior percorso formativo in linea con i propri obiettivi professionali.