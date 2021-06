Nutella, “Ti Amo Italia” torna in autunno

Dal 3 luglio al 15 settembre cinque location storiche tra Umbria e Toscana ospiteranno l’unica rassegna dedicata al meglio della cinematografia e dei documentari che raccontano le suggestioni del corpo umano in movimento. In programma proiezioni, street performance e appuntamenti con ospiti, un’occasione per incontrare la danza in ogni sua forma, libera da pregiudizi, e […]