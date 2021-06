Dal 3 luglio al 15 settembre cinque location storiche tra Umbria e Toscana ospiteranno l’unica rassegna dedicata al meglio della cinematografia e dei documentari che raccontano le suggestioni del corpo umano in movimento. In programma proiezioni, street performance e appuntamenti con ospiti, un’occasione per incontrare la danza in ogni sua forma, libera da pregiudizi, e per scoprire alcuni dei più suggestivi luoghi del territorio.

Fin dalla sua nascita il cinema è sempre stato contaminato dalla danza e oggi è strumento non solo di raffigurazione di questa antica arte ma soprattutto di conoscenza delle storie e dei significati che racchiude. Dal 2014 CinemaèDanza riunisce i migliori film che incontrano le espressioni del corpo, dedicati all’universo eterogeneo della danza, senza distinzioni di genere. Giunta alla sua settima edizione, la rassegna ideata dall’Associazione Sosta Palmizi alzerà il sipario il prossimo 3 luglio a Perugia e proseguirà fino a settembre con cinque appuntamenti ospitati in alcune delle location più suggestive del territorio al confine tra l’Umbria e la Toscana: Perugia, Castiglione del Lago, Cortona, Castiglion Fiorentino e Arezzo. Gli antichi borghi, i chiostri e le rocche medievali, le piazze e le strade dei borghi saranno “abitate” da artisti della danza contemporanea italiana, sostenuti da Sosta Palmizi, protagonisti di performance e improvvisazioni: Sofia Nappi, Adriano Popolo Rubbio, Paolo Piancastelli, Elisabetta Lauro, Gennaro Lauro, Chiara Marolla. La rassegna diventa così il luogo privilegiato di incontro tra cinema e danza.

Quest’anno la rassegna ripercorrerà le vite di alcuni tra i più grandi e controversi coreografi internazionali come Maguy Marin e Merce Cunningham, il mito di Pina Bausch, o la piccola Polina, storie toccanti di incontri tra la danza e la disabilità o che affrontano l’attualità politica e sociale. Tutti i film presentati rappresentano importanti tappe nel variegato mondo della danza e dei suoi confini, con l’obiettivo di raccontare la poesia e la forza comunicativa del movimento senza distinzioni di genere attraverso lo schermo.