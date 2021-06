“Zurigo Weeks”, cominciato da giugno

A Zurigo l’estate della riapertura ai viaggi comincia da giugno con una serie di offerte dedicate a tutti i turisti che finalmente potranno tornare ad ammirare e vivere la più vivace delle città elvetiche. “Zurigo Weeks” è il nome della promozione lanciata in questi giorni e che prevede 12 settimane dedicate ad una vacanza fatta di benessere, eventi, appuntamenti culinari, escursioni, cultura e tanto altro, nella città lungo la Limmat.

Con questa iniziativa Zurigo Turismo e circa 70 hotel della città e della regione del Lago di Zurigo, i cui rappresentanti si sono letteralmente tuffati nel lago per dare il via all’iniziativa, (foto in allegato e video promozionale qui) lanciano un’offerta che non ha precedenti su questo mercato. Tra il 1° giugno e il 31 agosto 2021 infatti i prezzi degli hotel nelle categorie Eco, Medium, Premium e Luxury saranno ad un prezzo speciale. Un esempio? 4 notti in camera doppia a partire da 499 CHF.

Questa iniziativa è un invito aperto a tutti per festeggiare insieme la riapertura alle vacanze in un’estate particolare come quella del 2021. Zurigo vi aspetta con questa offerta speciale che vi darà la possibilità di vivere al meglio le unicità di questa città giovane, vibrante, colorata, con i suoi “badi” e i lidi lungo il fiume e il lago che vi invitano ad un tuffo rigenerante, con i suoi locali trendy, le terrazze con viste perdifiato e i ristoranti all’aperto, i suoi più di 50 musei, le oltre 100 gallerie d’arte, le più di mille opere d’arte negli spazi pubblici, i negozi di artigiani e le boutique di prestigio, gli scorci romantici del centro storico e i moderni quartieri industriali riconvertiti, l’intensa vita notturna, gli avvenimenti per adulti e i bambini già in programma, il tutto con un’attenzione ancora maggiore a pulizia e sicurezza.

Zurigo Weeks è una promozione che vuole essere una festa per l’intero settore turistico, un nuovo inizio che vedrà la città riaprire al mondo con appuntamenti già in programma e altri che si susseguiranno durante tutta l’estate. Oggi più che mai quindi “stay tuned”!

Per info e prenotazioni su “Zurigo Weeks” zurigoweeks.ch

Per info sulla città: zuerich.com/it

Per quanto riguarda la situazione legata alla pandemia da Covid19, non ci sono limitazioni in atto per l’entrata sul territorio svizzero da parte di cittadini italiani, mentre per quanto riguarda il rientro in Italia dalla Svizzera consigliamo di rimanere aggiornati consultando il sito www.esteri.it/