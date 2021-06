È ‘La Nuova Stagione’ il tema della 5a edizione del Food&Science Festival

Immaginare un futuro migliore facendo tesoro della dura lezione impartita dalla pandemia: cambiare è necessario. È con questa consapevolezza che il Food&Science Festival torna a Mantova dall’1 al 3 ottobre 2021 per riflettere sulla Nuova Stagione, raccontando le tante e multiformi declinazioni del nuovo a cui siamo chiamati a rispondere e adattarci. Nuove le sfide ma anche gli strumenti a disposizione, nuovi i problemi emersi ma anche i modelli dai quali partire per cercare le giuste soluzioni, nuove le minacce ma anche gli attori in campo pronti a fronteggiarle. La quinta edizione riparte da qui, dal racconto accurato e preciso di un oggi mutevole su cui dovremo costruire un domani più stabile possibile.

Promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME – Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Lombardia, Comune di Mantova e Camera di Commercio di Mantova come partner istituzionali, il Festival darà spazio ai temi che da sempre lo caratterizzano, inquadrati nella cornice della più stringente attualità: dalla sostenibilità ambientale a quella alimentare, dall’innovazione della tradizione alle frontiere delle “next generation” in diversi settori, dall’analisi del tessuto produttivo locale al confronto con esempi, storie e buone pratiche a livello globale.

Protagonisti gli scienziati, i divulgatori, gli esperti in ambito agroalimentare e i professionisti del panorama culturale e scientifico della contemporaneità che contribuiranno con le proprie testimonianze e il proprio sapere a offrire spunti di riflessione, soddisfare curiosità, rispondere a dubbi e condividere i più recenti aggiornamenti nelle ricerche dei rispettivi campi. Tra conferenze, panel a più voci, laboratori, mostre, spettacoli e visite guidate, tre giorni in cui esplorare La Nuova Stagione che ci attende.