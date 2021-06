Tre domeniche di kermesse artistico-etologica per cambiare il Pianeta

Baubeach®, la spiaggia per cani liberi e felici, si attiva per sensibilizzare i comportamenti che possono contribuire a un cambiamento positivo: per le prime domeniche di ogni mese, a giugno, luglio e agosto, arrivano i “BAUCOLORS”, i colori del Nuovo Mondo, incontri sostenibili con proposte eco-sostenibili, concrete e di diversa natura per orientare la vita delle persone a scelte radicali il cui obiettivo è il miglioramento ambientale ed etologico.

L’idea si associa direttamente alla magnifica Installazione Artistica Permanente dal titolo ORA O MAI PIÙ, consistente in una sequenza di 30 ombrelloni da mare riciclati, decorati dalla Artista Karen Thomas (www.karenthomaspittrice.it), ispirati dalla emergenza di salvaguardare i tre elementi primari, Aria, Acqua e Terra, per far sì che il nostro Pianeta abbia un domani e le generazioni che verranno la possibilità di vivere in serenità.

Questa sarà quindi l’occasione per far conoscere le Persone che attraverso il loro lavoro costruiscono una tangibile possibilità di cambiamento, di consapevolezza e di impegno per il rispetto e la salvaguardia della biodiversità, degli ecosistemi e delle Altre Specie animali.

Articolata in tre giornate, BAUCOLORS partirà il prossimo 6 giugno (date successive: 4 luglio e 1 agosto) e sarà una preziosa occasione di incontro e crescita personale per gli Ospiti, perché le scelte etiche non possono che essere supportate da azioni pratiche e mirate che creino la reale materia del cambiamento .

Sarà possibile ipotizzare una installazione domestica per produrre acqua depurata ed eliminare l’uso delle plastiche, valutare la scelta di materiali ecocompatibili e che non derivino dallo sfruttamento animale per vestirsi o nutrirsi, immaginare energie alternative per alimentare la propria abitazione e prodotti biologici per vivere in armonia con il Pianeta, ma anche conoscere le campagne delle grandi Associazioni che lavorano per difendere Animali e Oceani o persone particolari in grado di poter creare nuove forme di comunicazione con gli Animali, come Andrea Contri Fondatore di Animal Talk Italia, che aiuta le persone e i loro amici animali a comprendersi vicendevolmente ad un livello di conoscenza profondo che si instaura grazie alla comunicazione intuitiva con gli animali. Andrea collabora con strutture private fornendo il suo supporto e la sua consulenza per animali sia domestici che selvatici. Ha collaborato con il Jane Goodall Institute South Africa, Global White Lion Protection Trust: con lui sabato 5 giugno alle ore 16,00 si svolgerà anche un seminario in spiaggia, rivolto ad numero chiuso di partecipanti.

Uno spazio speciale (Workshop Karen Thomas) verrà destinato alle Opere di Karen Thomas, Artista autrice del magnifico percorso permanente menzionato, ORA O MAI PIÙ, ispirato alla difesa degli Elementi; in sua compagnia l’inseparabile Amica Patrizia Daffinà, Presidente della Associazione Baubeach Village, che con il suo Team di Formazione presenterà i prossimi Corsi IHOD® (Ideal Habitat Of Dogs) previsti per il prossimo Autunno per creare professioni innovative ed “etologicamente corrette”, garantite da una ISO UNI specifica per le Professioni non normate ( ISO UNI 29993:2019), che Centro di Formazione etologica del Baubeach® ha ottenuto nello scorso inverno.