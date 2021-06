Torna Scena Natura, la rassegna che racconta il dialogo tra arte e natura

Dopo il successo dello scorso anno, dal 30 giugno e fino a ottobre 2021 i colli bolognesi tornano ad animarsi con SCENA NATURA, la rassegna “multiarte” nata dalla collaborazione tra Fienile Fluò – azienda agricola e agriturismo – e Crexida/Anima Fluò – associazione culturale non profit. Immersi nella natura degli spazi esterni di Fienile Fluò, affacciati sul suggestivo palcoscenico naturale dei calanchi, arte e ambiente si fondono in un unico messaggio, un’unica opera, un connubio tra forme visive, sonore che daranno vita a spettacoli teatrali, concerti, performance di danza, mostre e passeggiate racconto.

Scena Natura propone performance in anteprima di spettacoli di danza e teatro e concerti realizzati site specific, ispirati dall’ambiente naturale che li ospita e con il quale interagiscono. Nata da un’idea di Crexida/Anima Fluò, la rassegna mette al centro proprio la natura, la sua influenza sulla nostra creatività, l’esplorazione delle interazioni tra le persone e l’ambiente naturale e la possibilità di utilizzare lo spazio e l’ambiente come teatro naturale, nel profondo rispetto degli elementi e dello scenario. Protagonista e scenografia, attrice e spettatrice delle performance che offriranno allo spettatore un viaggio sensoriale partecipato, la natura con i suoi scorci, i profumi, i suoni e le forme darà forma alla rassegna imprimendogli un carattere specifico e singolare.

Il programma cambia ogni anno ma la formula rimane invariata. L’edizione 2021 prenderà il via il prossimo 30 giugno e ogni mese ospiterà una mini rassegna dedicata ad una delle 4 arti, con opere uniche e inediti di performance di teatro danza, concerti esclusivi e spettacoli creati ad hoc.

Si parte il 30 giugno con il TEATRO, unica arte che attraverserà in maniera trasversale tutta la stagione e con l’anteprima di OUT!, la nuova produzione di Crexida Anima Fluò che rievoca in maniera drammaturgica il difficile periodo pandemico di “esclusione” e il costante bisogno di un dialogo tra il dentro, nell’intimità, e il fuori, nel mondo esterno.

Luglio è il mese della MUSICA con escurSonica, 4 concerti per un’immersione nei sentieri della musica e della natura, curata dal critico musicale e saggista Pierfrancesco Pacoda.

Ad agosto si accende lo schermo sotto le stelle del CINEMA Fluò per la mini rassegna curata dallo scrittore, saggista, giornalista e docente di Storia e critica del cinema al Dams di Gorizia, Roy Menarini, un ciclo di cinque serata di proiezione di opere con protagonisti i grandi temi legati all’ambiente, ma tutte con declinazioni diverse.

Tra le novità di quest’anno, che saranno svelate nelle prossime settimane, c’è la collaborazione con un uno dei talenti del panorama DANZA italiano: il giovane coreografo di successo Carlo Massari, direttore della compagnia di danza C&C Company, che sviluppa un linguaggio artistico indirizzato verso un’indagine fisica e drammaturgica, in stretta relazione con tematiche sociali contemporanee. Tra gli spettacoli in programma a settembre sono ben tre le anteprime, due delle quali produzione di Crexida/Anima Fluò, di tre collettivi diversi tra i quali il Collettivo Semipermanenti di Davide Nazzaro, un insieme di artisti provenienti dall’ampio spettro delle arti performative.

E ancora il laboratorio di danza in natura Corpi Intuitivi, con la compagnia di danza Mualem/De Filippis Dance Projects, e La Voce degli Alberi un percorso panoramico in dieci tappe dedicato all’osservazione delle diverse specie arboree del territorio dei colli bolognesi. Ogni tappa è una lezione immersiva, una relazione intima e insieme collettiva con il paesaggio, distinta e impreziosita da sculture tattili realizzate dal progettista di installazioni museali Fabio Fornasari.

Il progetto, che da dieci anni vede protagoniste due delle più importanti realtà di riferimento per il turismo enogastronomico, Fienile Fluò, e la produzione di eventi culturali innovativi sul territorio locale e nazionale, Crexida Anima Fluò, è ispirato dal desiderio di intrecciare relazioni virtuose con l’ambiente valorizzando e facendo scoprire allo stesso tempo un panorama incredibilmente suggestivo come quello delle colline bolognesi. Fienile Fluò è una realtà unica nel suo genere, dove un’azienda agricola ed un agriturismo convivono con un’associazione culturale no profit. È un luogo speciale, dove la creatività artistica trae ispirazione e si confonde con la bellezza degli spazi esterni, raccontati dal fascino singolare dei colli, con i loro profumi, luci e colori, e la bellezza degli ambienti e dei dettagli, l’attenzione costante per le tematiche ambientali assunte a filo conduttore di tutte le iniziative.

Scena natura è sostenuto da Endas Emilia-Romagna in collaborazione con Regione Emilia Romagna, nell’ambito del progetto Intrecciare cultura.