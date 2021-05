Hikikomori, quando la stanza è un rifugio sicuro: un webinar

Una grande marcia solidale in Italia per denunciare, per la prima volta, la piaga inaccettabile della carenza di acqua potabile. È “H2GO – In cammino per l’acqua”, iniziativa promossa da Azione contro la Fame – organizzazione umanitaria internazionale specializzata nella lotta alla fame e alla malnutrizione – con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’assenza di […]