Aprire le porte all’estate lasciando fuori le zanzare

Vivere in zone particolarmente umide significa dover fare i conti ogni anno, arrivata la bella stagione,

con le punture e l’odioso ronzare delle zanzare. Un esserino minuscolo, la zanzara, che ha il potere di

non lasciarci dormire a meno che non si decida di ingaggiare, nel bel mezzo della notte, una lotta che

lascerà macabri segni sulle nostre pareti bianche.

Gli esperti di habitissimo hanno stilato una lista cinque di rimedi per tenere questi insetti lontano dalle

nostre case.

Zanzariera: è il momento giusto

Installare la zanzariera è sicuramente la soluzione migliore per eliminare drasticamente la presenza

delle zanzare in casa senza avere il terrore di accendere una luce.

Sul mercato ne esistono di diverse tipologie e, con un pò di dimestichezza, non è difficile costruirle e

montarle autonomamente. Se il “fai da te” non è nelle proprie corde o se lo stile dell’appartamento

non è proprio “country”, la soluzione ideale è appoggiarsi ad un professionista.

Scegliere la zanzariera ideale per la propria abitazione significa scegliere il tipo di chiusura/apertura

più comodo rispetto alle proprie esigenze: le più diffuse sono.

Piante anti-zanzare: sogno o realtà?

Partendo dal presupposto che non esiste una qualità di piante che tenga lontano nel lungo periodo

questi antipatici ospiti, è assolutamente dimostrato come certe fragranze, assolutamente piacevoli per

noi umani, siano decisamente disgustose per le zanzare. Lavanda, salvia, basilico e gerani sono qualità che già trovano spazio nelle nostre case e che ci possono aiutare nella nostra battaglia.

Tuttavia il miglior modo per sfruttare questo rimedio naturale è sfruttarne le essenze: raccogliere le

foglie, schiacciarle e mescolarle ad un olio vettore, ci permetterà di ottenere uno spray totalmente naturale da usare all’occorrenza.

Un’altra indicazione importante da adottare è di evitare che nei sottovasi, di tutte le piante di casa,

rimanga acqua stagnante: tutto ciò che crea umidità rende la nostra casa l’habitat perfetto per questi

insetti.

Candele: citronella o eucalipto limone?

L’essenza di citronella è sicuramente quella più gettonata quando si parla di candele pensate per tenere lontane le zanzare. Tuttavia, per le candele alla citronella, vale una considerazione di fondo: anche

se la concentrazione di olio è particolarmente alta (e sono pochi i prodotti in commercio con questa

caratteristica) questo rimedio non può che essere un palliativo in grado di ridurre per un paio di ore

l’attacco delle zanzare: la combustione fa evaporare l’olio molto rapidamente rendendo inefficace la

candela dopo un breve utilizzo. Una qualità decisamente più performante è l’olio essenziale di eucalipto limone: non solo il profumo di questa specie tiene le zanzare lontane ma, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, lenisce il prurito causate dalle loro punture.

Contro le zanzare serve un supereroe: batman dove sei?

Il più grande nemico delle zanzare è il pipistrello. Se l’idea di attrarre i pipistrelli per liberarvi dalle

zanzare non vi turba neanche un pò questa è sicuramente un’ottima soluzione, completamente naturale.

Le cosiddette “bat-box” sono delle vere e proprie casette che vengono posizionate all’esterno, a circa

due metri di altezza. Tuttavia non è detto che l’arrivo di questi animali risolva problema: il pipistrello

si nutre di zanzare anche di altri insetti, spesso più sostanziosi. E’ probabile che i pipistrelli aiutino a

alleviare il problema, molto meno probabile lo riescano a risolvere definitivamente.

Trappole per zanzare:

Le trappole per zanzare sono un altro modo per affrontare questo problema. Sono progettate per attirare le zanzare attraverso una fonte di luce UV e anidride carbonica . Per intrappolarle viene utilizzata

colla adesiva, zap elettrico, disidratazione o annegamento. Questo sistema può essere efficace quando

si sta tentando di eliminare questi parassiti da un’area specifica come un cortile o una camera da letto:

infatti esistono lampade completamente atossiche, che permettono l’utilizzo anche in presenza di

bambini o animali da compagnia. Anche se le anche le trappole non sono un sistema in grado di eliminare completamente il problema, possono fare una grande differenza se posizionate in maniera corretta e sostituite periodicamente.

Incentivi al 50%: il bonus dà una mano

In conclusione, la soluzione più indicata per eliminare il problema è senza ombra di dubbio prevedere

l’installazione d zanzariere, cosa che risulta ancora più conveniente oggi grazie alle detrazioni fiscali

destinate alle schermature solari (in cui rientrano le zanzariere), confermate per il 2021.

Possono beneficiare di tale incentivo non solo le abitazioni private, ma anche i negozi, gli uffici, bar e

ristoranti a condizione che non si tratti di un edificio in costruzione o di ampliamenti.

La detrazione fiscale consiste in una riduzione delle imposte (IRPEF o IRES) per un importo pari al

50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di sistemi schermanti nonché per la rimozione di eventuali sistemi preesistenti ed altre opere accessorie: inoltre è detraibile anche l’onorario del

professionista eventualmente incaricato per la gestione della pratica.

Le zanzariere acquistate, per usufruire della detrazione, devono: essere fissate, proteggere finestre o

porte finestre esposte negli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD (sono esclusi NORD,

NORD-EST e NORD-OVEST), essere regolabili e infine rispettare le normative nazionali e locali in

materia di efficienza energetica.

