Specialisti informatici e commerciali. In un momento di grande crisi dove il lavoro spesso sembra un miraggio, c’è chi è pronto a offrire un’occupazione, ma non trova le competenze richieste sul mercato. È il caso della KFI di Binasco (MI), azienda leader nell’implementazione di soluzioni integrate per la tracciabilità e la gestione di tutte le […]