Acqua e vaccini per salvare l’Africa

E’ in corso l’iniziativa solidale di ActionAid Italia “Dai acqua al suo futuro”, rivolta ai bambini e alle famiglie che in Kenya patiscono le drammatiche conseguenze del cambiamento climatico e della pandemia. La campagna è attiva fino al 20 giugno e i fondi raccolti serviranno a finanziare interventi di miglioramento dei sistemi idrici per garantire l’accesso all’acqua pulita.

ActionAid torna anche ad appellarsi – assieme alla People’s Vaccine Alliance – ai Paesi ricchi affinché venga rimosso il monopolio sui brevetti detenuto dalle case farmaceutiche per aumentare la produzione su larga scala di vaccini sicuri, efficaci e accessibili anche ai Paesi più poveri. Se acqua pulita e buone pratiche igienico-sanitarie rappresentano la prima arma per arginare la diffusione del virus, in Kenya come nel resto d’Africa, a mancare infatti sono anche i vaccini.