Bambini: il libretto che insegna a fare l’orto

Tempo di primavera. Cresce la voglia di divertisti all’aria aperta e Toys Center ha messo a punto un libretto per far conoscere ai bambini la natura e i suoi cicli, insegnando in modo semplice e giocoso come coltivare un piccolo orto.

Con i consigli di un esperto agricoltore e l’allegria di Joy, il cavallino mascotte dell’insegna, l’avventura dei più piccoli continua tra semi e terra. Si parte con la creazione degli strumenti utili alla semina – come il vasetto coniglietto e le palette colorate utili a indicare la tipologia di piantine in crescita – fino a vedere tutti i passaggi che danno vita a un personalissimo orto, ricco dei profumi del basilico e i colori dei pomodorini.

Nel viaggio che accompagna i bambini dalla preparazione alla raccolta dei frutti, c’è la scoperta della grande magia della natura, capace di spiegare quanto siano importanti insetti, acqua, e la cura per la terra. E per conoscere le stagioni, la varietà di prelibatezze che si susseguono lungo l’anno, quando coltivarle e portarle a tavola, all’interno del libretto è presente la ruota degli alimenti, da ritagliare e tenere sempre a portata di mano. E per sperimentare fin da subito, è disponibile una bustina di semi di basilico.

Tra le pagine del manuale anche tante curiosità green e l’invito ai giovani coltivatori a condividere sui canali social con l’hashtag #coltiviamoavventure la propria esperienza. Un modo per farsi portavoce del rispetto per l’ambiente.

Il libretto orto è disponibile dal 3 maggio in tutti i negozi Toys Center a solo 1 euro.